TOKYO - Le joueur de champ intérieur japonais Tadahito Iguchi, qui a aidé les White Sox de Chicago à remporter la Série mondiale en 2005, prendra sa retraite à la fin de la saison 2017.

Iguchi, âgé de 42 ans, le joueur actif le plus âgé au baseball professionnel au Japon, évolue actuellement pour le club Chiba Lotte Marines de la Ligue du pacifique.

« J'ai réfléchi à quand serait le bon moment pour me retirer, a déclaré Iguchi, mardi. Je veux que les amateurs et ceux qui m'ont soutenu viennent me voir autant que possible. »

Iguchi a maintenu une moyenne de .278 avec 15 circuits et 15 buts volés pendant la saison 2005, la première de quatre dans le Baseball majeur.

Il a fait des séjours avec les Phillies de Philadelphie et les Padres de San Diego.

Iguchi, qui a entrepris sa carrière en 1996 avec les Daiei Hawks, a obtenu son 2000e coup sûr en carrière au baseball professionnel (MLB et Ligue du Japon) en 2013 avec les Lotte Marines, ce que seulement sept joueurs ont accompli. Il totalise présentement 2243 coups sûrs.

Iguchi a maintenu une moyenne de .271 avec 250 circuits et 1010 points produits en 1885 matchs pendant sa carrière au Japon.