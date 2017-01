TORONTO - Le deuxième-but Darwin Barney et le voltigeur Ezequiel Carrera ont signé des contrats d'une saison avec les Blue Jays de Toronto, évitant ainsi l'arbitrage salarial.

L'équipe a annoncé jeudi que le nouveau contrat de Barney était d'une valeur de 2 887 500 $ US, tandis que Carrera allait toucher 1 162 500 $ en 2017.

En 104 matchs la saison dernière, Barney a affiché une moyenne de ,269 avec 4 circuits, 19 points produits et 13 doubles.

Joueur polyvalent, Barney a participé à au moins 25 matchs au deuxième but, au troisième but et à l'arrêt-court. Sa position naturelle est au deuxième but, là où il a effectué 32 départs. Il a aussi participé à cinq matchs au champ gauche et il a même été employé comme lanceur pendant une manche.

Pour sa part, Carrera a maintenu une moyenne de ,248 avec 6 circuits, 23 points produits et 7 buts volés en 110 matchs en 2016.