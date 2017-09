Quatre semaines à peine, entre 25 et 27 matchs à disputer à cette longue saison de baseball. Pourtant, il y aura encore plein de surprises pour nous offrir une fin de saison palpitante.

Pour le plaisir, je sors ma boule de cristal et je partage avec vous ce je que je vois.

Division Est de l'Américaine

Les Yankees vont devancer les Red Sox au fil d’arrivée pour remporter le titre de la division Est de l’Américaine. J’ai l’impression qu’un doute s’est installé chez les Red Sox avec les deux dernières prestations de Chris Sale entre autres.

Les Yankees ont un calendrier qui va aussi les favoriser avec 14 des 17 derniers matchs à domicile. Par contre, les Yankees n’affrontent plus les Red Sox. Boston a encore un long voyage de neuf matchs du 15 au 24 septembre et devra négocier avec les Astros lors des quatre derniers matchs de la saison. Le retour de Matt Holliday pèsera lourd dans les succès des Yankees et le manque de puissance des Red Sox (derniers de la ligue avec 145 circuits) finira par les rattraper.

Le reste de l'Américaine

Les Indians vont terminer avec la meilleure fiche de la Ligue américaine. Ils ont trois matchs de retard sur les Astros, qui vont aussi terminer en force, mais par le temps que Justin Verlander s’installe correctement et que Carlos Correa retrouve sa magie au bâton, les Indians auront pris le dessus. Dix de leurs 26 derniers matchs sont contre les White Sox et Tigers. Selon moi, les Indians ont une meilleure équipe cette année qu’en 2016 et ils étaient à un retrait l’an dernier de remporter la Série mondiale.

Les surprenants Twins vont se maintenir au plus fort de la course jusqu’à la fin parmi les équipes repêchées, mais j’aimerais bien voir les Angels et Mike Trout disputer ce match ultime contre les Red Sox. Par contre, ça ne sera pas facile puisque les Angeles disputeront neuf de leurs 25 derniers matchs contre les Astros et Indians. Ça se bouscule tellement au classement de la dernière équipe repêchée, mais je vois tout de même Mike Trout au Fenway Park pour le match ultime.

Ligue nationale

Les gagnants de chacune des divisions représentent des dossiers réglés. Même si les Cubs n’ont que trois matchs et demi d’avance sur les Brewers, ils vont trouver un moyen de maintenir cette priorité. En fait, les Cubs peuvent même déjà se préparer à affronter les Nationals puisque les Dodgers auront assurément la meilleure fiche de la ligue Ils affronteront donc l’équipe qui sortira vivante du match éliminatoire.

Même si l’on ne connaît pas la gravité de la blessure de Javier Baez, j’ai l’impression que Kris Bryant aura un mois de septembre impressionnant.

Dans le cas des Nationals, le défi sera d’avoir tous les joueurs en santé, dont Bryce Harper pour amorcer les séries. Les Dodgers vivent leur premier véritable passage à vide de la saison et il arrive à point. Ils ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs et leur seule victoire était un match de 1-0 qui marquait le retour au jeu de Clayton Kershaw.

Ironiquement, ce n’est pas une mauvaise chose de voir les Dodgers en arracher. Pouvaient-ils vraiment garder cette cadence? L’important ici est de ne pas douter. Il faudra rétablir la concentration, ce à quoi les quatre dernières semaines serviront.

La question maintenant est de savoir quelle équipe affrontera les Dodgers lors de la série de division. Les Diamondbacks sont impressionnants, mais les Rockies inquiètent. En fait, ils ont une fiche de 25-38 depuis le 21 juin et une des pires moyennes de points mérités du baseball. Ils vont malheureusement poursuivre leur descente et ce sont les Brewers, qui viennent de remporter trois matchs sur quatre contre les Nationals, qui passeront. Le match ultime est encore bien loin, mais je vois les D-Backs célébrer.

Les séries de division seront donc :

Yankees contre Astros

Indians contre Red Sox

Nationals contre Cubs

Dodgers contre D-Backs

Le tout sera confirmé le 1er octobre prochain!

Bonne fin de saison à tous!