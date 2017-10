Les Cubs et les Dodgers s’affronteront pour une deuxième année de suite en série de championnat de la Ligue nationale. Si les Cubs étaient établis favoris l'an passé, les rôles sont inversés en 2017.

D'abord, les Cubs vont commencer les séries avec une main dans le dos. Le gérant Joe Maddon a dû presser le citron jusqu'à la dernière goutte pour obtenir ses 27 retraits contre les Nationals de Washington lors du dernier match de la série de division. Tandis que les Dodgers se préparaient tranquillement sous le soleil de la Californie, Wade Davis devait étirer sa présence au monticule pour préserver cette dernière victoire. Jose Quintana aussi était sollicité dans un contexte où deux des hommes de confiance de Maddon, Carl Edwards et Mike Montgomery, ont donné des sueurs froides à leur gérant et aux partisans des Cubs. Dans une série de cinq matchs, on peut composer avec un personnel réduit au monticule, mais cette fois-ci, contre une équipe fort redoutable en attaque, Maddon pourrait manquer de munitions. Donc, dès le départ, les Dodgers ont une longueur d'avance.

Si on fait le jeu des comparaisons, les Dodgers ont l'avantage à plusieurs égards. Position par position, il n'y a qu'au poste de receveur où les Cubs ont selon moi un certain avantage et encore, c'est sans tenir compte de l'apport d'Austin Barnes. Au monticule, les Dodgers ont plus de profondeur et un vrai partant numéro un, Clayton Kershaw, ce qui manque cette saison aux Cubs.

De leur côté, les Dodgers ont semblé retrouver leurs repères contre les Diamondbacks de l'Arizona dans un balayage spectaculaire. Les D-backs étaient considérés comme une équipe fort dangereuse et avaient présenté un dossier avantageux contre les Dodgers pendant la saison. Cela n'a pas empêché les hommes de Dave Roberts de sortir le club de l’Arizona en trois petits matchs, les frappeurs des Dodgers s'amusant ferme contre les lanceurs adverses.

Attention, les Cubs ont démontré qu'ils savent gagner. Ils ont réussi à enlever (presque voler) la victoire aux Nationals malgré 14 coups sûrs et 9 buts sur balles lors du dernier match. Kris Bryant n'a pas encore contribué à la hauteur de son talent et il peut exploser à tout moment. Les Cubs ont présenté la meilleure fiche du circuit après la pause du match des étoiles. Mais compte tenu de l'état du personnel de lanceurs des Cubs et de la façon dont les Dodgers jouent actuellement (11 victoires en 13 matchs incluant les séries et la saison régulière), je vois les Dodgers gagner cette série en cinq matchs et jouer dans une première série mondiale depuis 1988.