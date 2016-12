RDS.ca

Phil Gagliano, qui a joué pour quatre équipes différentes en 12 ans dans le baseball majeur, est mort à l'âge de 74 ans.

Sturla Canale, directeur de pompes funèbres à Memphis, a confirmé jeudi que Gagliano est mort mardi d'un arrêt cardiaque à son domicile de Branson au Missouri.

Gagliano a porté les couleurs des Cards de St.Lous (1963-70), les Cubs de Chicago (1970), les Red Sox de Boston (1971-72) et les Reds de Cincinnati (1973-74).

En 702 parties, Gagliano a conservé une moyenne au bâton de ,238 avec 14 circuits et 159 points produits. Il a participé à deux séries mondiales en 1967 et 1968 avec les Cards. Il était surtout un joueur réserviste qui évoluait au deuxième et troisième but.