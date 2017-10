Pour une deuxième année de suite, les Red Sox de Boston ont subi l'élimination en séries de division. Les attentes étaient pourtant élevées après une saison de 93 victoires. Malgré cette élimination, l’avenir s’annonce prometteur, mais ils devront apprendre de leurs erreurs.

Au monticule

Chris Sale a connu une saison remarquable avec 17 victoires, une moyenne de points mérités de 2,90 et plus de 300 retraits au bâton. Mais Sale a manqué de souffle en fin de saison et en séries, n'offrant donc pas le rendement souhaité. Devrait-on le limiter à 180 manches l’an prochain? Devrait-il changer son plan d’entraînement?

Le gérant John Farrell n’avait pas été très subtil après le premier match de la série contre les Astros de Houston en mentionnant que le partant avait comme responsabilité d’être prêt et d’être à son meilleur pour un match des séries. Sale a accordé quatre circuits en séries, soit en 9,2 manches lancées. Si on ajoute ses cinq départs en septembre, on parle ici de neuf autres circuits accordés. De façon claire, on n’a pas semblé apprécier la préparation de Sale entre ses départs, ce qui peut par contre se corriger avec un peu de volonté.

David Price sera quant à lui de retour et formera enfin l’excellent duo anticipé avec Sale. Drew Pomeranz me semble solide à titre de troisième partant, mais il en faudra un peu plus des partants 4 et 5. Il faudra que Rick Porcello trouve un équilibre entre sa saison 2016 et celle de 2017. Il est encore sous contrat jusqu’en 2019 avec un salaire de 21 M$ par année. Eduardo Rodriguez n’a que 24 ans et sera certainement une belle option. N’oublions pas qu’il n’a que 65 départs d’expérience. La maturité acquise cette année et un peu de constance pourraient lui permettre de s’établir comme un partant fiable.

Ça va se compliquer davantage en relève. Lorsque Farrell a inséré Austin Maddox et Carson Smith dans la formation des 25 joueurs pour les séries de division, laissant ainsi de côté Heath Hembree et Matt Barnes, on savait que ça brassait. Maddox et Smith ont lancé un total combiné de 24 manches en saison régulière et on les a préférés à Hembree et Barnes, qui ont fait le gros du travail en relève avec 131,2 manches. Il y aura des options intéressantes avec Joe Kelly et Robbie Scott, mais Addison Reed deviendra joueur autonome. Les Red Sox ont une option de 13 M$ sur Craig Kimbrel pour la saison 2018. Même s’il n’est pas aussi dominant qu’à ses débuts avec les Braves d’Atlanta, Kimbrel demeure un des meilleurs de sa profession. Peu importe les défis en relève, les Red Sox ne seront pas mal pris.

À l’attaque

Mookie Betts et Andrew Benintendi sont des valeurs sûres. Par la suite, c’est un peu plus compliqué. Bons derniers au chapitre des circuits dans la Ligue américaine, les Red Sox devront trouver un peu plus de puissance. Est-ce que 23 circuits et 62 points produits sont suffisants pour un frappeur de choix? C’est pourtant le rendement d’Hanley Ramirez. Il a encore deux années à son contrat de 22 M$ par saison. On est donc pris avec lui. Mitch Moreland devient ainsi celui qui écopera. Moreland a bien fait, mais ses 22 circuits et 79 points produits ne sont pas suffisants en raison des ennuis de Ramirez. Pourtant, Moreland avait un salaire de 5,5 M$ en 2017 et devient joueur autonome. Xander Bogaerts est un bien meilleur frappeur que ce qu’il a démontré en 2017. Celui qui vient tout juste d’avoir 25 ans rebondira en 2018 et développera plus de puissance. Rafael Devers m’a assez convaincu pour qu'il hérite du poste de joueur de troisième but en 2018. Pas nécessairement le plus agile en défense, mais sa puissance au bâton sera la bienvenue dans cette équipe.

Il faudra souhaiter que Dustin Pedroia soit en santé. Il a joué seulement 105 matchs cette année et j’ai l’impression que tout ça n’ira pas en s’améliorant. Je suis un grand partisan de Pedroia, même si son intensité le met parfois dans le pétrin, mais à 34 ans, peut-il en donner vraiment plus? Jacky Bradley fils aussi est un point d’interrogation. J’adore son jeu au champ centre, mais son inconstance au bâton lui enlève une certaine valeur. Au poste de receveur, je crois fermement que Christian Vazquez est prêt à prendre le poste de receveur régulier de l’équipe.

Le rôle de David Dombrowski sera donc de trouver de la puissance. Si Dombrowski passe par les joueurs autonomes, il n’aura pas à sacrifier un joueur d’avenir, mais est-ce que le marché des joueurs autonomes peut lui offrir le joueur convoité? Il faudra attendre officiellement la liste, mais rien n’est moins sûr.

Imaginez-vous Giancarlo Stanton à Boston? Je sais que son contrat est lourd, mais sachez que les Yankees de New York vont avoir tout un club en 2018 et Boston ne pourra regarder les Yankees gagner à coups de circuit sans rien faire.

L’autre dossier pour le directeur général des Red Sox sera celui du gérant John Farrell. Il lui reste un an à son contrat. Est-ce qu'on ajoute une année supplémentaire à son contrat? Est-ce qu’on le remercie et on passe à autre chose, ou on lui fait commencer la saison avec son contrat pour la campagne 2018 seulement? Le dernier gérant des Red Sox à avoir amorcé une saison avec un contrat d’une seule année est Terry Francona, qui a finalement été remercié après la saison 2011. Personnellement, j’ai un peu de misère à situer Farrell. C’est comme un repas tiède ou une couleur neutre. Je ne crois pas qu’il soit un problème pour l’équipe ni le sauveur non plus. À suivre, mais sachez chers partisans des Red Sox que votre équipe n’est pas loin d’une équipe qui pourra espérer un peu plus qu’une participation aux séries.