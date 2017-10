Vraiment! Avec la défaite crève-cœur lors du deuxième match de la série de division contre les Indians de Cleveland, je ne pensais jamais que les Yankees de New York allaient en gagner trois de suite. Et pourtant, les hommes de Joe Girardi ont été la meilleure équipe, celle qui a démontré le plus de caractère et de détermination même en tirant de l’arrière 0-2 dans la série.

Les Yankees ont battu les Indians de façon convaincante et on aurait dû le voir venir. New York a remporté 21 de ses 30 derniers matchs en saison régulière et si la campagne s’était étirée une semaine de plus, la troupe de Joe Girardi aurait devancé les Red Sox de Boston au premier rang de leur division. Une équipe qui combine jeunesse et expérience, qui pousse dans la même direction.

Le fait d’avoir racheté la faute de son gérant dans le deuxième match de la série prouve que cette équipe est unie pour les bonnes raisons. Je suis tellement impressionné que je les favorise pour surprendre les Astros de Houston en série de championnats. Ils devront battre Dallas Keuchel et Justin Verlander, ce qui ne sera pas facile, mais ils n’ont fait qu’une bouchée de Corey Kluber pas une, mais bien à deux reprises.

Les Yankees peuvent remporter un des deux premiers matchs à Houston et reviendront au Yankees Stadium pour les matchs 3, 4 et 5. Le Yankee Stadium est intimidant en séries et l’équipe locale bénéficie d’un net avantage. Les Indians avaient la meilleure fiche du baseball à l’étranger en 2017 avec les Astros et rien de ça n’a paru.

L’attaque des Yankees a produit suffisamment contre les Indians, mais imaginez si Aaron Judge avait frappé. Judge n’a réussi qu’un seul coup sûr et a été retiré 16 fois au bâton. Il ne pourra faire pire et Judge a démontré qu’il peut rebondir malgré des ennuis flagrants en attaque. Les retraits au bâton ne disparaîtront pas, mais la puissance peut revenir à tout moment. Par ailleurs, trouvez-vous que Didi Gregorius a remplacé Derek Jeter adéquatement? Le gars est remarquable. Il a raté un mois en 2017 et il a trouvé le moyen de produire 87 points. Girardi l’avait inséré au 4e rang du rôle offensif en raison des nombreux blessés et il est devenu une machine à produire des points.

L'une des forces de l’équipe est certes la relève et si l’on fait exception du match no 2, cette relève a été dominante. David Robertson joue le même rôle qu’Andrew Miller avec les Indians l’an dernier. Il peut lancer à n’importe quel moment dans le match et pour plus d’une manche s’il le faut. Tommy Kahnle a été intouchable et Aroldis Chapman semble avoir appris de l’an dernier en ayant une grande confiance en lui. Pas certain que l’on verra Dellin Betances souvent contre les Astros, mais mettre de côté un lanceur qui a retiré 100 frappeurs sur des prises en 59,2 manches lancées démontre toute la profondeur de l’équipe.

Les Astros seront prêts devant ce beau défi. La meilleure attaque du baseball en 2017 est capable de grande chose. Cette série ne se gagnera pas en 4. Voici d’ailleurs un tableau comparatif selon moi:

Yankees Astros Égalité Attaque : X Lanceurs partants X Lanceurs de relève X Défense en général X Gérants X Champ intérieur X Champ extérieur X Receveur en défense X

Je me base sur ce que j’ai vu en séries pour ce tableau. Deux attaques qui ont de la puissance et de la profondeur de 1 à 9 dans le rôle offensif.

Chez les partants, Luis Severino a été impressionnant lors de son dernier départ, Masahiro Tanaka est certes capable de dominer et CC Sabathia peut donner cinq bonnes manches. Sonny Gray est un point d’interrogation. Chez les Astros, Keuchel et Verlander sont capables de dominer, mais est-ce que Charlie Morton ou encore Brad Peacock peuvent relever le défi contre une telle attaque?

On peut regarder cette série de tous les angles possibles, ce sera serré. Le fait que les Yankees ont battu l’équipe qui devait se rendre aux grands honneurs, selon moi, les favorise. Mais d’aucune manière ce ne sera facile. Cette série ira jusqu’à la limite de 7 matchs et lorsque l’on prévoit une victoire en sept, c’est que dans l’fond, on n’est juste pas certain de notre choix!

Ça commence vendredi 20h sur RDS!