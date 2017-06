Peu de jeunes joueurs avaient reçu autant d’attention que Mike Trout et Bryce Harper lorsqu’en 2012, les deux avaient reçu le titre de Recrue de l’année dans leur ligue respective. On parlait à l’époque des deux prochains visages du baseball et on n’avait pas tort!



Sans rien enlever aux autres, les recrues de 2015, Kris Bryant dans la Nationale et Carlos Correa dans l’Américaine, témoignent aussi de ces jeunes joueurs talentueux, qui non seulement sont excellents sur le terrain, mais ont un charisme assuré et une attitude de gagnant. Les deux meilleures recrues de 2017 ne semblent pas faire exception, bien au contraire. Il faudrait bien souligner le travail des recruteurs qui sont la base de la découverte de ces recrues.



Aaron Judge n’a jamais ralenti depuis le début de la saison et semble destiné à devenir le prochain visage des Yankees de New York! Ce n’est pas rien! Le colosse de 6 pieds 7 pouces et 283 livres domine la Ligue américaine pour les circuits (24) et se retrouve au deuxième rang pour la moyenne (,333) et les points produits (54). Il vaut à lui seul le prix d’entrée et si vous avez l’occasion de le voir lors d’un exercice au bâton, vous n’en croirez pas vos yeux!

Une autre recrue fait parler de lui, mais cette fois dans la Nationale est c’est le jeune Cody Bellinger, des Dodgers de Los Angeles. Imaginez, il a joué son premier match le 28 avril alors que les Dodgers avaient déjà complété 23 parties. La belle histoire sur Bellinger est qu’il a été rappelé lorsque Joc Pederson et Enrique Hernadez se sont retrouvés sur la liste des blessés. On avait alors mentionné à Bellinger qu’il était avec le grand club pour 10 jours et qu’ensuite on allait le retourner question qu’il ne se fasse pas des idées.



Après 10 matchs, il avait déjà quatre circuits et un MPP (Moyenne de présence + puissance) de 1,127. Les Dodgers n’avaient donc pas le choix de le garder, d’autant plus qu’Adrian Gonzalez s’est blessé.



Bellinger prend le poste de joueur de premier but. Durant l’absence de Gonzalez, du 5 au 17 mai, Bellinger a claqué cinq circuits, produit 15 points et les Dodgers ont remporté 8 des 12 matchs qu’ils ont disputés.



Bellinger a saisi l’occasion et se retrouve aujourd’hui meneur de la Nationale pour les circuits avec 22. Contrairement à Trout, Harper, Bryant, Correa et Judge, Bellinger a été un choix de quatrième ronde des Dodgers en 2013. Nous savons tous que le repêchage n’est pas une science exacte, mais il y a un travail colossal derrière le choix d’un joueur en particulier et ça commence par le bon vieux dépisteur.



Harper a été le premier choix au total du repêchage de 2010 et Correa de 2012. Trout a été un choix de première ronde en 2009, mais le 25e joueur choisi. Même les Angels de Los Angeles, qui avaient un autre choix de première ronde, ont choisi Randall Grichuk avant Trout. Le choix de Trout était un choix compensatoire des Yankees pour Mark Teixeira.



Dans le cas de Aaron Judge, il a été le 32e joueur choisi lors du repêchage de 2013. Lui aussi était un choix compensatoire des Indians de Cleveland pour avoir mis sous contrat Nick Swisher. Les Indians se font plutôt discrets lorsque l’on mentionne le nom de Judge!



Ce que j’apprécie des recruteurs d’aujourd’hui est que l’on va beaucoup plus loin que de voir le gars frapper des balles à des distances folles et lancer des balles de feu. Oui, tout ça va attirer l’attention, mais une fois que tu as attiré l’attention, on va se concentrer sur la personne. Comment le joueur réagira-t-il après une erreur ou une mauvaise présence au bâton?

Comment se rend-il à sa position ou quitte-t-il le terrain entre les manches? Dégage-t-il une confiance ou semble-t-il toujours découragé? Peut-il survivre dans la jungle du baseball professionnel mineur?



On veut dénicher d'excellents joueurs de baseball, mais on veut aussi dénicher peut-être le prochain visage de l’industrie. Ce n’est donc pas un rôle facile celui de dépisteur puisque l’on doit projeter dans trois, quatre ou cinq ans et se demander où sera rendu le joueur en particulier.



Nous avons l’immense privilège d’avoir d’excellents dépisteurs au Québec dont Alex Agostino des Phillies de Philadelphie, Denis Boucher des Yankees, Claude Pelletier des Mets de New York, Ray Callari des Giants de San Francisco, Jean-Philppe Roy des Brewers de Milwaukee, Jasmin Roy avec les Blue Jays de Toronto et j’en passe.



Ces gars-là savent évaluer et connaissent le métier. Tous les jeunes joueurs de baseball au Québec qui aspirent à une carrière devraient les écouter et suivre leurs recommandations.

Parfois, on se fait une idée de l’industrie et de la valeur que l’on a, mais la réalité est toute autre. L’important pour un jeune joueur est de développer une complicité avec le dépisteur. Le jeune peut tellement apprendre de celui-ci. Après tout, ce n’est pas la ronde dans laquelle on se fait repêcher, mais la possibilité de porter l’uniforme d’une équipe affiliée du baseball majeur.



Le reste appartient au joueur. À mon époque, Mike Piazza avait été un choix de 62e ronde! Piazza est aujourd’hui au Temple de la renommée. Et pour prouver qu’un premier choix au total n’est pas garant d’une carrière exceptionnelle, Ken Griffey Jr est le seul joueur repêché le tout premier lors de sa sélection à être intronisé au temple de la renommée.

Le prochain Québécois à atteindre les majeures sera Jesen Dygestile-Therrien avec les Phillies de Philadelphie. Therrien a été repêché en 17e ronde lors de la séance de 2011 par Alex Agostino.



J’imagine tellement la fierté d’Alex lorsque Jesen recevra l’appel tant attendu et personne ne se demandera le rang de sélection de Jesen. Même constat avec Cody Bellinger ou Aaron Judge! Tout ce qu’on leur souhaite est de continuer à nous émerveiller.