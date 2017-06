AP

ATLANTA - Le retour de Bartolo Colon dans la rotation des Braves d'Atlanta devra attendre.

Colon devait effectuer un départ mercredi contre les Giants de San Francisco après avoir séjourné pendant 10 jours sur la liste des blessés en raison d'une élongation à un oblique.

Le gérant Brian Snitker a toutefois dit que le vétéran âgé de 44 ans souffre maintenant de raideurs au dos et qu'il demeurera sur la liste des blessés des Braves.

Colon, qui a représenté les Mets de New York au match des étoiles l'an dernier, déçoit cette saison chez les Braves. Il a présenté une fiche de 2-7 avec une moyenne de points mérités de 7,78, et il a concédé au moins cinq points mérités dans six de ses 12 départs. Il a séjourné à l'infirmerie après avoir accordé huit points en trois manches et deux tiers de travail contre les Phillies de Philadelphie le 5 juin.

Les Braves prévoyaient utiliser une rotation à six lanceurs lors du retour au jeu de Colon. Pour l'instant, ils se contenteront de leurs cinq artilleurs, ce qui signifie que Sean Newcomb obtiendra le départ mercredi.