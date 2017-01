SEATTLE - Les Mariners de Seattle ont procédé à deux transactions mercredi, faisant l'acquisition du lanceur gaucher Drew Smyly des Rays de Tampa Bay et du releveur droitier Shae Simmons des Braves d'Atlanta.

Ils avaient un peu plus tôt fait l'acquisition du voltigeur Mallex Smith des Braves, mais l'ont ensuite expédié à Tampa Bay en compagnie du joueur d'avant-champ Carlos Vargas et du lanceur gaucher Ryan Yarbrough.

Les Mariners ont également échangé les espoirs Luiz Gohara et Thomas Burrows aux Braves et désigné pour assignation le lanceur droitier Cody Martin afin de créer de l'espace au sein de leur formation de 40 joueurs.

Smyly était la pièce maîtresse des deux transactions orchestrées par les Mariners, qui pourraient avoir trouvé une solution à leurs ennuis dans leur rotation de partants. Smyly, qui est âgé de 27 ans, a effectué 30 départs la saison dernière avec les Rays. Il a lancé pendant un sommet personnel de 175 manches et un tiers et a retiré 167 frappeurs sur des prises. Il présentait aussi une fiche de 7-12 avec une moyenne de points mérités de 4,88.

Simmons, qui est âgé de 26 ans, a effectué sept présences en relève la saison dernière après avoir récupéré d'une intervention de type Tommy John, et il n'a passé que six manches et deux tiers sur la butte dans les Ligues majeures. Avant d'éprouver de la douleur à un coude, Simmons a présenté un dossier de 1-2 avec une moyenne de 2,91 en 26 présences au monticule pendant la saison 2014.