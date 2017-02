AP

MINNEAPOLIS - Les Twins du Minnesota ont jeté la serviette dans le cas du cogneur du puissance coréen Byung-Ho Park, qu'ils ont désigné pour assignation à la suite d'une décevante première saison comme frappeur désigné.

L'équipe a procédé à cette transaction vendredi, afin de faire de la place au sein de la formation des 40 joueurs au releveur droitier Matt Belisle, qui a signé un pacte d'une saison et 2,05 millions $ US après avoir conservé une moyenne de point mérité de 1,76, la meilleure de sa carrière, avec les Nationals de Washington la saison passée.

Le baseballeur de 30 ans n'a maintenu qu'une moyenne de ,191/,275/,409 avec 12 circuits et 24 points produits en 62 matchs la saison passée. Les Twins avait payé à son club sud-coréen, les Nexen Heroes, 12,85 millions $ en droits de négociations en plus de consentir un contrat de quatre saisons et 12 millions $ à Park.

Belisle a oeuvré dans 40 rencontres en 2016, après avoir raté sept semaines en début de saison en raison d'une blessure au mollet droit.