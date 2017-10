Après six mois et un calendrier de 162 matchs, nous voilà prêts pour les séries dans le baseball majeur. Voici mon analyse des forces en présence.

Ligue Américaine

Twins du Minnesota : L’équipe-surprise de l’année. Ils sont jeunes, dynamiques, fringants et ont eu à peine assez de rendement de leurs lanceurs partants pour se qualifier dans les séries. Mais ils vont frapper un nœud au Yankee Stadium, là où ils ont été balayés – on devrait dire écrasés - dans une série de trois matchs en septembre.

Yankees de New York : Une formation dangereuse. Assurément le personnel de releveurs le plus redoutable des équipes en séries. Le hic, c’est qu’il faut prendre les devants dans les cinq premières manches. Aaron Judge devra avoir l’appui de ses coéquipiers, car on ne lui servira rien de bon. Jacoby Ellsbury a eu une bonne fin de saison, ce qui est rassurant. Ils vaincront les Twins dans le match des équipes repêchées, mais seront vaincus par les Indians par la suite.

Red Sox de Boston : Pour la première fois de leur histoire, les Red Sox ont remporté le titre de leur section deux années de suite. Ils l’ont fait sans beaucoup de puissance, ce qui est loin de leur identité habituelle. Les lanceurs ont tenu le fort pendant toute la saison, mais la relève s’est révélée moins efficace après la blessure de Joe Kelly. Ils ne feront pas le poids face aux Astros de Houston en série de division.

Indians de Cleveland : Ils sont encore plus redoutables que l’an dernier alors qu’ils ont poussé la série mondiale en sept matchs en l’absence des partants Carlos Carrasco et Danny Salazar. Cette année, ils sont en santé et de plus, Trevor Bauer s’est élevé parmi l’élite. Les Indians ont une profondeur dont peu d’équipes peuvent se targuer, autant au monticule qu’à l’attaque. Il y a par contre un réel danger contre les Yankees. Les Indians vont l’emporter. Par la suite, si la logique est suivie, ce sera face aux Astros de Houston. Mon cœur est avec les Indians… mais j’y vais avec ma prédiction de début de saison, soit les Astros de Houston.

Astros de Houston : Une attaque dévastatrice composée de jeunes qui ont faim. La dernière semaine de Carlos Correa m’a convaincu qu’il est revenu à 100 pour cent. Justin Verlander était la pièce manquante. Les Astros iront jusqu’au bout.

Ligue Nationale

Rockies du Colorado : Une équipe bâtit pour jouer à Denver, mais le personnel de lanceurs est largement mésestimé, mené par une bande de jeunes partants (Marquez, Freeland, Senzatela). Mais comme le match des équipes repêchées aura lieu en Arizona, ce sera terminé après un match pour les Rockies.

Diamondbacks de l’Arizona : Parmi les équipes repêchées, peut-être celle qui a le plus de chances de se rendre jusqu’au bout. JD Martinez est venu appuyer Paul Goldschmidt de façon magistrale après son acquisition des Tigers de Detroit. Et Zach Greinke n’est plus seul. Robby Ray et Patrick Corbin, ce dernier avec une bonne deuxième moitié de saison, donnent de la profondeur au monticule. Ils battront successivement les Rockies et les Dodgers avant de s’incliner devant les Cubs.

Nationals de Washington : Une équipe fort solide sur papier, mais qui a son lot de points d’interrogation. Bryce Harper est-il prêt? Et Max Scherzer? Le manque de contrôle de Gio Gonzalez à l’occasion est peu rassurant, surtout contre les Cubs de Chicago, dont l’attaque a été la meilleure de la Ligue nationale depuis la pause. C’est pourquoi Dusty Baker et sa bande seront encore une fois éliminés en série de division.

Cubs de Chicago : Les champions de la Série mondiale sont de retour en série. Sans tambour ni trompette, ils ont été constants depuis le début juillet avec une attaque qui a produit comme on s’y attendait. Ils ont plusieurs défis au monticule, mais ils trouveront le moyen de se rendre en série mondiale après avoir battu Washington et Arizona.

Dodgers de Los Angeles : Comment une équipe qui joue pour ,800 pendant plus d’un mois peut avoir une séquence de 1-15 par la suite? Les Dodgers constituent une énigme et même avec une fin de saison de 8-2, des doutes subsistent. Qui appuiera Kershaw? Seager, Bellinger et Turner ne pourront tous faire seuls. L’Arizona viendra à bout des Dodgers en série de division.

Il ne faut pas oublier que les prédictions ne sont pas une science exacte! Ce qu’on se souhaite, ce sont d’excitantes séries!