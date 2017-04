AP RDS.ca

Anthony Rizzo a produit le point de la victoire sur un simple aux dépens de Kenley Jansen en fin de neuvième manche et les Cubs de Chicago ont battu les Dodgers de Los Angeles 3-2, lundi, après avoir hissé une banière de champions de la Série mondiale pour la première fois au Wrigley Field.

Appelé comme frappeur suppléant pour amorcer la neuvième, Jon Jay a frappé un simple contre le releveur Sergio Romo (0-1) et Tommy La Stella l'a fait avancé au deuxième en étant retiré sur un roulant. Les Dodgers ont ensuite fait appel à leur as releveur Kenley Jansen et il a retiré Kris Bryant sur des prises, mais Jay est parvenu à voler le troisième sur la séquence. Rizzo a alors frappé la balle en flèche vers le champ gauche pour permettre à Jay de venir croiser le marbre avec deux retraits.

Bryant a produit un point sur un double pour les Cubs. Jon Lester n'a accordé qu'un point sur quatre coups sûrs et un but sur balles avec sept retraits au bâton en six manches en plus d'aider sa cause en produisant un point à l'aide d'un optionnel. Wade Davis n'a cédé qu'un coup sûr et a retiré un frappeur sur des prises en une manche en relève pour hériter de la victoire.

Les Cubs détenaient une avance de 2-1 avant que Logan Forsythe ne crée l'égalité à la suite d'une erreur d'Addison Russell sur un optionnel de Chase Utley. Corey Seager a produit l'autre point des Dodgers sur un double.

Rizzo a également reçu les acclamations de la foule plus tôt dans la soirée quand il a amorcé la levée de la bannière de champions sur un mat au champ centre-droit avant de mener ses coéquipiers sur le terrain en brandissant le trophée de la dernière Série mondiale.

Anthony Rizzo joue les héros au match d'ouverture

Les Cubs hissent leur bannière de champions