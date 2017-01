RDS.ca

Les Blue Jays de Toronto seraient actifs sur le marché des joueurs autonomes dans l'espoir d'embaucher un voltigeur et Jose Bautista serait au sommet de la liste de l'équipe.

Selon l'ancien directeur général des Mets de New York et éditorialiste à TSN, Steve Phillips, les Blue Jays auraient une liste assez longue de candidats pour jouer à gauche ou à droite. La principale liste du club comporterait les noms suivants : Brandon Moss, Michael Saunders, Jay Bruce, Curtis Granderson et Bautista. Chris Coghlan et Angel Pagan sont aussi sur le radar du club, mais seulement si aucune entente n'intervient avec les autres voltigeurs.

Phillips soutient qu'une source près de l'équipe lui a indiqué que les Blue Jays avaient bon espoir de mettre sous contrat un voltigeur dont le nom figure sur leur liste de priorité, et le fait que Bautista soit au sommet de cette liste ne signifie toutefois pas qu'il sera de retour avec le club en 2017. Il faudra que l'affaire soit bonne pour les deux parties pour qu'il soit de retour dans la ville reine.

Edwin Encarnacion était le plan A des Blue Jays pour le poste de premier but et frappeur désigné, mais l'équipe a refusé de lui accorder un contrat à la hauteur du marché et elle a préféré se tourner vers son plan en mettant sous contrat Kendrys Morales.

Bautista était de loin l'option privilégiée par les Blue Jays quand l'encan des joueurs autonomes a commencé et l'équipe semble maintenant en meilleure position pour retenir ses services après avoir évalué l'allure du marché et avoir constaté un certain ralentissement.

Les Blue Jays devront faire des choix, car il est peu probable qu'ils embauchent deux voltigeurs tout en réussissant à améliorer l'enclos des releveurs. Selon une source de Phillips, l'équipe serait tentée de combler un poste au champ extérieur en utilisant un trio de voltigeurs composé de Melvin Upton, Ezequiel Carrera et Steve Pearce, ce qui permettrait de conserver des ressources financières pour améliorer l'enclos.

Le marché des releveurs s'est stabilisé depuis l'ouverture de l'autonomie après quelques signatures importantes. Les options des Blue Jays chez les droitiers sont Sergio Romo, Santiago Casilla, Joe Blanton et Joe Smith. Du côté gauche, Boone Logan, Jerry Blevins, J.P. Howell et Travis Wood seraient parmi les candidats.