Les Blue Jays de Toronto et le voltigeur Jose Bautista seraient près d’en venir à une entente, selon ce qu'a d'abord rapporté Jesse Sanchez de MLB.com.

Jon Heyman de MLB Network a confirmé les dires de Sanchez plus tard dimanche. Selon ses informations, le pacte serait d'une durée de deux saisons et d'une valeur de plus de 35 millions $. Cette information est également rapportée par Ken Rosenthal, du réseau FOX.

Il resterait encore plusieurs détails à régler et Bautista devra aussi passer un examen médical si les deux parties s'entendent.

Bautista a disputé huit saisons complètes avec les Jays, lui qui est arrivé avec l’équipe en 2008.

Plusieurs autres équipes ont démontré de l’intérêt envers Bautista, dont les Twins du Minnesota et les Indians de Cleveland.

Bautista a maintenu une moyenne de ,234 avec 22 circuits et 69 points produits en 2016.