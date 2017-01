TORONTO - Avec sa coupe de cheveux ainsi que sa passion pour l'histoire et la série Vikings, le troisième-but des Blue Jays de Toronto Josh Donaldson était le candidat idéal pour faire une apparition dans la série présentée sur la chaîne History.

Mais celui qui a pris part à deux matchs des étoiles a dit de son caméo dans l'épisode qui sera diffusé mercredi qu'il ne s'agit pas nécessairement du début d'une nouvelle carrière.

« J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, et particulièrement cette production. J'ai tout de suite senti que c'est une série que j'allais adorer, a déclaré Donaldson au cours d'un entretien téléphonique. Je trouvais qu'il s'agissait d'une superbe occasion. Je ne dirai pas que je ne le referai plus jamais, mais je ne sais pas si je vais tenter de provoquer d'autres occasions comme ça dans l'avenir. »

Dans cet épisode, Donaldson, joueur par excellence de l'Américaine en 2015, joue le rôle de Hoskuld, un guerrier viking de grand talent.

Ses coéquipiers l'ont encouragé dans ce projet.

« J'ai cru qu'ils allaient me taquiner avec ça, mais tout le monde s'est plutôt montré très positif et très curieux au sujet de mon expérience sur le plateau, a-t-il dit. Tout s'est très bien passé. »

Donaldson a tourné ses scènes aux studios Vikings Ashford, de Wicklow, en Irlande, en janvier 2016. De descendance irlandaise, Donaldson était très excité de visiter le pays de ses ancêtres.

« C'était très froid et pluvieux, et nous avons dû travailler jusque tard dans la nuit. Les conditions n'étaient pas faciles, s'est-il rappelé. Mais j'ai trouvé que ça rendait l'expérience plus crédible. Je me sentais comme ces gars devaient se sentir à l'époque. »

Donaldson avait plusieurs lignes de texte à réciter et il a dû adopter un accent viking.

« Comme je viens du sud des États-Unis, j'ai tendance à allonger la fin de certains mots, alors ils m'ont aidé sur certains aspects, afin que j'aie un accent mieux adapté », a déclaré le natif de la Floride.

Donaldson arbore déjà une coupe « mohawk » inspirée par le personnage princpal de la série, Ragnar, mais il a dû porter des rallonges pour que ses cheveux soient plus longs, ainsi que plusieurs tatouages temporaires. À la fin du tournage, les membres de l'équipe de production lui ont offert une balle et un bâton de hurling, un sport irlandais se rapprochant du baseball et de la crosse.

« Ils sont à la maison. Je vais devoir essayer ça, je crois que ce serait amusant. »

Bien que sa participation à Vikings marque ses débuts d'acteur, ce n'est pas la première fois qu'il se frotte aux personnalités du monde du spectacle.

« Les dernières années m'ont procuré des occasions uniques de pouvoir côtoyer ou discuter avec des gens comme Justin Timberlake, Clint Eastwood et Bill Murray. J'ai grandi en regardant ces gens et j'ai toujours apprécié leur travail. Quand vous venez d'une petite ville du fond de la Floride, vous ne vous imaginez pas en train de faire ces choses-là. Du moins, je ne m'imaginais pas le faire. C'est un peu surréaliste, mais à la fois très amusant. »