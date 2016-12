AP

NEW YORK _ La hausse du salaire moyen dans le Baseball majeur a ralenti cette saison au fur et à mesure que le nombre de joueurs sur la liste des blessés a augmenté, alors que l'année a pris fin avec une hausse d'un peu moins de 14 000 $ US.

La moyenne finale est de 3 966 020 $, selon le rapport annuel de l'Association des joueurs du Baseball majeur. Il s'agit d'une hausse de seulement 0,35 pour cent par rapport à 2015, quand le salaire moyen avait été de 3 952 252. Il s'agit de la plus faible hausse depuis 2004, quand le salaire moyen avait chuté de 2,5 pour cent.

Le Baseball majeur a déclaré que le total remis en salaire était passé de 3,58 milliards $ en 2015 à 3,69 milliards $, selon les formations en date du 31 août et incluant les joueurs blessés.