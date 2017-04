AP

NEW YORK - Le plus bel espoir des Yankees de New York au monticule, James Kaprielian, devra subir une reconstruction ligamentaire du coude droit et sera contraint à l'inactivité jusqu'en 2018.

L'équipe en a fait l'annonce jeudi, sans élaborer sur la gravité des dommages ligamentaires subis par le lanceur. Kaprielian sera opéré mardi.

Le droitier de 23 ans a été repêché avec le 16e choix au total en 2015. Sa saison 2016 a pris fin en avril, après son troisième départ au niveau A, en raison d'une blessure au tendon fléchisseur droit. Il est revenu au jeu pour participer à la Ligue d'automne de l'Arizona, où il a compilé une fiche de 2-3 avec une moyenne de points mérités de 4,33 en sept départs. Il a retiré 26 frappeurs sur des prises en 27 manches lancées.

Kaprielian a été limité à une participation au dernier camp d'entraînement, retirant trois frappeurs sur des prises en deux manches au cours desquelles il n'a pas accordé de point.

Il avait été assigné au club A de Tampa pour amorcer la saison.