Les Blue Jays de Toronto se seraient entendus avec le releveur Joe Smith sur les termes d'un contrat d'un an, rapporte Fox Sports.

Le joueur de 32 ans a évolué la saison dernière pour les Angels de Los Angeles et Cubs de Chicago, affichant une moyenne de points mérités de 3,46 en 52 manches de travail au cours desquelles il a réussi 40 retraits sur des prises.

En carrière, cet ancien choix de troisième ronde montre une moyenne de points mérités de 2,93 et a 476 retraits sur des prises au compteur en 570,2 manches au monticule avec les Cubs, les Angels, les Indians de Cleveland et les Mets de New York.