AP RDS.ca

Bryce Harper et les Nationals de Washington sont arrivés à s'entendre sur un contrat d'un an d'une valeur de 13,625 millions $ US, évitant le processus d'arbitrage.

Les deux parties ont réglé l'affaire le jour même où les joueurs et les équipes devaient dévoiler leurs chiffres avant la séance d'arbitrage.

Harper a touché cinq millions $ la saison dernière, quand il a été ralenti par les blessures et a fait un grand pas en arrière après être devenu le plus jeune joueur par excellence de façon unanime dans l'histoire du baseball en 2015.

Le voltigeur a compilé une moyenne de seulement .243 avec 24 circuits et 86 points produits en 2016, des diminutions importantes (.330, 42 et 99) par rapport à l'année précédente.

À seulement 24 ans, Harper a déjà été sélectionné au sein de l'équipe d'étoiles à quatre reprises et il a été la recrue de l'année dans la Ligue nationale en 2012.

Le dossier Arenado réglé

Le site MLB.com rapporte que le troisième but étoile des Rockies du Colorado Nolan Arenado aurait apposé sa signature au bas d'une entente de deux saisons lui rapportant 29,5 M $, évitant ainsi la procédure d'arbitrage salarial.

L'équipe n'a pas encore confirmé la signature, mais lorsque celle-ci le sera, il ne restera qu'une seule campagne d'admissibilité à l'arbitrage pour le joueur de 25 ans.

Britton et les Orioles s'entendent

Le lanceur Zach Britton et les Orioles de Baltimore ont aussi évité l’arbitrage salarial en s’entendant sur les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 11,4 millions $ US, rapporte ESPN.com.

Britton a maintenu un dossier de 2-1 avec 47 sauvetages et une moyenne de points mérités de 0,54 en 69 matchs avec les Orioles la saison dernière. Il a terminé au 4e rang au scrutin pour le trophée Cy-Young et au 11e rang pour le titre de joueur par excellence dans la Ligue américaine.

Bradley accepte un contrat d'un an

Jackie Bradley et les Red Sox de Boston ont évité l'arbitrage.

Le voltigeur de 26 ans s'est entendu sur les termes d'un contrat d'une saison qui lui rapportera 3 600 000 $.

Bradley vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 26 circuits et 87 points produits.

Il a aussi été finaliste pour le gant d'Or au champ centre.

Salazar, McAllister, Bauer et Otero sous contrat à Cleveland

Le partant Danny Salazar et le releveur Zach McAllister ont évité l'arbitrage salarial en acceptant respectivement des contrats de 3,4 millions $ et 1,825 million $ US des Indians de Cleveland.

En 25 départs la saison dernière, Salazar, âgé de 28 ans, a affiché un dossier de 11 victoires et six revers, avec une moyenne de points mérités s'élevant à 3,87. Il a été un participant au Match des étoiles pour la première fois de sa carrière.

McAllister a compilé un dossier de 3-2 et a conservé une moyenne de 3,44 en 53 matchs la saison avec les champions de la Ligue américaine, alors qu'il a touché un salarie de 1,3 million $.

Il a été utilisé comme partant et releveur à ses six saisons avec les Indians, qui l'ont obtenu des Yankees de New York en 2010. Âgé de 28 ans, son nom a été placé sur la liste des blessés une fois en 2016 mais il a autrement été l'un des releveurs les plus constants de l'équipe.

Les Indians ont également conclu des ententes, jeudi, avec le partant Trevor Bauer (3,55 million $) et le releveur Dan Otero (1,55 million $).

Ils ont cinq autres joueurs admissibles à l'arbitrage : le releveur Bryan Shaw, le spécialiste de la courte relève Cody Allen et les voltigeurs Lonnie Chisenhall et Brandon Guyer.

Les Rangers règlent un cas important

Le releveur Sam Dyson a évité l'arbitrage salarial après avoir accepté l'offre de 3,52 millions $ US des Rangers du Texas.

Le puissant droitier a présenté une fiche de 3-2 et une moyenne de 2,43 en plus d'inscrire 38 victoires préservées en 73 matchs avec les champions de la section Ouest de la Ligue américaine, la saison dernière. Dyson est devenu le spécialiste de la courte relève après environ un mois à la saison et il a terminé au troisième rang dans la Ligue américaine au chapitre des victoires préservées.

Dyson, âgé de 28 ans, a été repêché par les Blue Jays de Toronto en 2010 et réclamé au ballottage par les Marlins de Miami trois ans plus tard. Les Rangers l'ont obtenu à faveur d'un transfert en 2015.

En carrière, son palmarès s'établit à 11-9 avec une moyenne de 2,93 et 40 victoires préservées.

Les Rangers ont cinq autres joueurs admissibles à l'arbitrage : les releveurs Jake Diekman, Jeremy Jeffress et Tanner Scheppers; le droitier A.J. Griffin; le receveur Robinson Chirinos; et le joueur de champ intérieur Jurickson Profar.