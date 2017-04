AP RDS.ca

ST. PETERSBURG, Fla. - Les Blue Jays de Toronto ont été vaincus par les Rays de Tampa Bay et ils ont aussi perdu les services d’un de leurs meilleurs joueurs, dimanche.

En plus de s’incliner par la marque de 7-2, les Jays ont vu Josh Donaldson quitter le match en sixième manche.

Le troisième-but s’est blessé au mollet droit en courant vers le premier coussin après avoir frappé un roulant. Donaldson avait commencé le camp d’entraînement plus tard que ses coéquipiers en raison de cette même blessure. On ne sait pas pour le moment s'il devra rater de l'action.

Plus tôt dans le match, Donaldson a frappé son deuxième circuit de la saison.

Steven Souza, avec un circuit, et Jesus Sucre ont chacun produit trois points pour les Rays (5-2) qui remportaient un cinquième match cette saison. Sucre a frappé une claque en solo en 4e manche. Dickerson a aussi frappé la longue balle pour les Rays.

Kevin Kiermaier a cogné trois coups sûrs, incluant un triple. Il a croisé le marbre une fois.

La défaite est allée au dossier de Marco Estrada (0-1) qui a accordé cinq points et sept coups sûrs en cinq manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et il a concédé deux buts sur balles.

Jake Odorizzi (1-1) a bien fait en six manches, allouant les deux points des Jays en première manche (un circuit de Josh Donaldson, puis un optionnel de Troy Tulowitzki). Il a retiré quatre frappeurs au bâton et a permis un seul but sur balles.

Connaissant un début de saison peu inspirant (1-5), les Jays vont espérer de meilleurs résultats à Toronto. Ils vont entamer la portion locale de leur calendrier mardi, face aux Brewers de Milwaukee.