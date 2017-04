RDS.ca

TORONTO - Keon Broxton et Domingo Santana ont frappé des circuits et les Brewers de Milwaukee ont battu les Blue Jays 4-3 alors que ces derniers amorçaient la portion torontoise de leur calendrier, mardi.

Les Blue Jays ont vu leur fiche glisser à 1-6, le pire début de saison de leur histoire. Ils ont été vaincus à leurs six derniers matchs inauguraux à Toronto.

Troy Tulowitzki a produit les trois points des Jays à l'aide de deux doubles d'un point et d'un ballon-sacrifice.

Les cinq coups sûrs des Jays sont venus de lui et de Kendrys Morales, devant une foule de 48 456 personnes au Rogers Centre.

Morales a frappé trois simples.

Quant au receveur Russell Martin, il reste en quête d'un premier coup sûr cette saison, en 18 présences au bâton. Il a connu un match de 0 en 4, incluant trois retraits au bâton.

J.A. Happ (0-2) a permis quatre points et neuf coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il a retiré huit frappeurs au bâton, sans allouer de but sur balles.

Wily Peralta (2-0) a espacé trois points et cinq coups sûrs en six manches, retirant sept frappeurs sur des prises.

Manny Pina a récolté trois coups sûrs. Il a aussi épinglé Kevin Pillar en tentative de vol au deuxième coussin, en sixième manche.

Josh Donaldson n'était pas de la formation partante en raison d'une blessure au mollet droit, mais a été utilisé comme frappeur suppléant en neuvième. Il a été retiré sur des prises par Neftali Feliz pour le deuxième retrait de la manche. Feliz a mis la main sur son deuxième sauvetage de la saison.

Roberto Osuna, réactivé de la liste des blessés plus tôt mardi après avoir été ennuyé par des spasmes au cou, a lancé une manche. Il a donné un coup sûr et a retiré un frappeur sur des prises.

Les hostilités vont reprendre mercredi soir, avec au monticule Chase Anderson et Marcus Stroman.