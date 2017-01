RDS.ca

Les Padres de San Diego et le joueur de premier but Wil Myers se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat de six ans d’une valeur de 83 millions $, rapporte Jon Heyman de FanRag Sports.

L’entente, qui a été confirmée à ESPN, serait également assortie d’une année d’option.

Il s’agit du plus gros contrat jamais consenti dans l’histoire des Padres. James Shields avait obtenu 75 millions $ en 2015.

Âgé de 26 ans, Myers avait été acquis des Rays de Tampa Bay avant la campagne 2015.

En 157 rencontres avec les Padres en 2016, Myers a frappé 26 circuits et maintenu une moyenne au bâton de ,259, ce qui lui a valu une place sur l’équipe d’étoiles.