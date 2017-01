AP

ARLINGTON, Texas - Les Rangers du Texas et le lanceur droitier Tyson Ross se seraient entendus sur un contrat d'une saison et six millions $ US, selon une personne au courant du dossier.

La personne a parlé à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat vendredi puisque l'entente sera officialisée seulement après que Ross eut subi des examens médicaux.

Ross, qui a effectué un seul départ avec les Padres de San Diego la saison dernière en raison de problèmes à une épaule, rejoindrait Cole Hamels, Yu Darvish et Martin Perez dans la rotation des Rangers.

Âgé de 29 ans, Ross a compilé un dossier de 32-53 avec une moyenne de 3,64 en 153 sorties en carrière, dont 102 départs. Il a effectué 64 départs en deux saisons avec les Padres, accumulant 23 victoires.