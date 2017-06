RDS.ca

Mouvement de personnel chez les Phillies de Philadelphie qui ont procédé au rappel du lanceur gaucher Hoby Milner et du voltigeur Cameron Perkins.

Pour leur faire une place dans la formation, l'équipe a aussi annoncé que le droitier Jeanmar Gómez et le voltigeur Michael Saunders avaient été désignés pour assignation, si bien que ces deux joueurs seront fixés sur leur avenir dans les sept prochains jours.

Gómez montre un dossier de 3-2 et une mpm de 7,25 en 22,1 manches. Quant à Sauders, il montre une moyenne au bâton de ,205 avec six circuits et 20 points produits.