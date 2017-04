AP

BOSTON - Xander Bogaerts a cogné un simple d'un point couronnant une poussée de trois points en huitième et les Red Sox de Boston ont défait les Pirates de Pittsburgh 4-3, jeudi après-midi.

Hanley Ramirez a nivelé le score avec un double de deux points contre Juan Nicasion (0-2), avant la frappe de Bogaerts au champ droit.

Le gain est allé au releveur Matt Barnes (2-0), tandis que Craig Kimbrel a mérité un troisième sauvetage.

Andrew McCutchen a rejoint Barry Bonds au quatrième rang de l'histoire des Pirates avec 176 circuits, mais Pittsburgh a néanmoins perdu un quatrième match de suite.

Carrera frappera premier

Avant-match

Les Blue Jays de Toronto ont modifié leur ordre des frappeurs pour essayer de trouver la bonne voie, ayant gagné une seule fois en huit matches cette saison.

Ezequiel Carrera va frapper premier, le gérant John Gibbons disant qu'il a été une bonne bougie d'allumage dans le passé.

Carrera va remplacer Steve Pearce au champ gauche. Le deuxième but Devon Travis, qui frappait premier, sera le neuvième frappeur contre Baltimore, jeudi.

Les Jays ont une moyenne au bâton de ,190, la pire des majeures. Ils sont aussi au dernier rang des grandes ligues avec 23 points marqués.

Josh Donaldson sera de nouveau le frappeur de choix, ralenti par un mollet endolori. Kendrys Morales va jouer au premier coussin, tandis que Darwin Barney va s'occuper du troisième but.

Les Torontois ont été battus au Camden Yards à leurs deux premiers matches de la saison, au début du mois.

Les Twins évitent le balayage

Sommaire

Max Kepler, Miguel Sano et Robbie Grossman ont tous étiré les bras pour les Twins du Minnesota, qui ont profité d'une rare sortie erratique de Jordan Zimmermann pour rosser les Tigers de Detroit 11-5.

Zimmermann (1-1) a distribué cinq points et quatre coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail, en plus d'offrir un sommet personnel de cinq passes gratuites.

Anibal Sanchez a été encore pire en relève pour les Tigers. Il a distribué six points en une manche et un tiers, et il a permis à deux des coureurs qui avaient atteint les sentiers pendant que Zimmermann était sur la butte de croiser le marbre sur le circuit de trois points de Kepler en cinquième.

Grossman a réussi une claque de deux points en troisième manche, et Sano a ajouté une longue balle de trois points à sa fiche en sixième.

Phil Hughes (2-0) a accordé quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers au monticule. Justin Haley a oeuvré pendant les trois dernières manches et un tiers pour signer son premier sauvetage en carrière, faisant fendre l'air à six frappeurs au passage.

Les Twins ont ainsi pu éviter le balayage de la série de trois matchs présentée à Detroit, et ils sont de nouveau au sommet de la section centrale de la Ligue américaine avec les Tigers.

Miguel Cabrera et Justin Upton ont chacun réussi leur première longue balle de la campagne pour les Tigers.

Un premier gain cette saison pour Darvish

Sommaire

Les Rangers du Texas ont marqué cinq fois lors des trois premières manches, filant vers un gain de 8-3 aux dépens des Angels de Los Angeles.

Chris Gomez et Nomar Mazara ont réussi des coups de canon contre Ricky Nolasco (0-2), tandis que Robinson Chirinos a produit trois points avec un double et un simple.

Yu Darvish (1-1) a retiré 10 frappeurs au bâton en cinq manches, accordant cinq coups sûrs. Danny Espinosa a cogné un troisième circuit pour les Angels, aux dépens de Mike Hauschild.