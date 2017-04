AP

DETROIT - Les Red Sox de Boston ont fait tourner le vent avec quatre points en huitième et soutiré un gain de 7-5 face aux Tigers, à Detroit.

Les Sox perdaient 4-3 avant de prendre les commandes.

Brock Holt a nivelé le score en obtenant un but sur balles avec les buts remplis. Sandy Leon a fourni un simple de deux points, puis Pablo Sandoval a ajouté un optionnel.

Le frappeur de choix Chris Young a claqué deux coups sûrs et a marqué deux fois. Le deuxième but Marco Hernandez a contribué trois simples.

Rick Porcello a donné quatre points en six manches. Le gain est allé à Matt Barnes (1-0), tandis que Craig Kimbrel a mérité un deuxième sauvetage. Ce dernier a permis un point, un coup sûr et deux buts sur balles, mais il a fini par retirer trois frappeurs au bâton.

Nick Castellanos a cogné un circuit dans une cause perdante. Bruce Rondon (0-1) a concédé trois points, un coup sûr et deux buts sur balles en huitième. Il n'a pas obtenu de retrait et a cédé sa place à Kyle Ryan.

Les Yankees évitent le balayage

Sommaire

Aaron Judge a créé l'égalité avec une longue balle, Starlin Castro a cogné un simple d'un point lors d'une poussée de quatre points en neuvième manche et les Yankees de New York ont évité le balayage dans leur série de trois matchs face aux Orioles de Baltimore en l'emportant 7-3.

Yankees 7 - Orioles 3

Les Orioles ont encaissé une première défaite cette saison, eux qui étaient la dernière équipe invaincue dans les Ligues majeures avec un dossier de 4-0. Ils ont gaspillé une avance de trois points.

Les Yankees ont évité de perdre cinq de leurs six premiers matchs pour une première fois depuis 1989.

Ronald Torreyes a réduit l'écart à 3-2 à l'aide d'un triple de deux points après deux retraits en sixième. Judge a cogné son circuit en huitième et les Yankees ont complété le travail face à Darren O'Day (0-1) en neuvième.

Victoire en 12 manches pour Houston

Sommaire

Jake Marisnick a créé l'égalité à l'aide d'un circuit contre Kelvin Herrera en neuvième manche, Evan Gattis a mis fin au match en soutirant un but sur balles à Matt Strahm avec les buts remplis en 12e manche et les Astros de Houston ont mis fin à une série de trois revers en battant les Royals de Kansas City 5-4.

George Springer a frappé son quatrième circuit de la saison en première manche.

Brandon Moss a donné les devants 4-3 aux Royals en début de neuvième manche en claquant un tir de Chris Devenski (1-0) par-dessus la clôture au champ centre-droit, mais Marisnick a répliqué contre Herrera en fin de neuvième.

En 12e manche, Springer a frappé un simple à l'avant-champ contre Strahm (0-2), Alex Bregman a déposé un amorti sacrifice, Jose Altuve a reçu un but sur balles intentionnelles et Carlos Correa a frappé dans un optionnel, permettant à Springer d'atteindre le troisième but.

Brian McCann a soutiré un but sur balles lors d'une présence au bâton de 10 lancers, puis Gattis a laissé passer une quatrième balle alors que le compte était complet.

La longue balle propulse les Twins

Sommaire

Miguel Sano et Jorge Polanco ont frappé des circuits, Ervin Santana a blanchi ses rivaux pendant six manches et les Twins du Minnesota ont défait les White Sox de Chicago 4-1.

Santana (2-0) a limité les White Sox à deux simples et il a abaissé sa moyenne à 0,69. Les Twins, qui ont compilé le pire dossier des Ligues majeures la saison dernière, domine la Ligue américaine avec une fiche de 5-1 en 2017.

En 13 manches de travail cette saison, Santana a concédé un point et quatre coups sûrs.

Jose Quintana (0-2) a accordé deux points et a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches et un tiers.

Brandon Kintzler a provoqué quatre retraits et a enregistré un troisième sauvetage en autant d'occasions. Avec les buts remplis en huitième, il a atteint Avisail Garcia avec un tir, permettant aux White Sox d'inscrire un point. Kintzler a reçu la visite du médecin après avoir amorcé la neuvième en accordant un but sur balles.

Un après-midi productif pour Gallo

Sommaire

Joey Gallo a produit cinq points, un sommet en carrière, face au gaucher Martin Perez et les Rangers du Texas l'ont emporté 8-1 face aux Athletics d'Oakland.

Le joueur de troisième but Adrian Beltre (mollet droit) était admissible pour effectuer un retour au jeu, mais Gallo a frappé un circuit de trois points lors d'un troisième coup sûr consécutif lors de la deuxième manche - les seuls accordés par Sean Manaea (0-1) en cinq manches et un tiers.

Le gaucher des Athletics a retiré six frappeurs d'affilée et a conclu sa journée de travail avec un total de 10 frappeurs retirés sur des prises, un record en carrière. Il a cependant accordé six points, dont cinq où il était responsable, et a atteint deux adversaires, dont Nomard Mazara avec un lancer qui a frappé son casque. Mazara a toutefois poursuivi la rencontre.

Robinson Chirinos a frappé un circuit de deux points et a récolté un autre point produit lorsqu'il s'est rendu au premier but à pied quand les sentiers étaient pleins.

Martin Perez (1-1) n'a concédé aucun point en six coups sûrs et a retiré des frappeurs sur des prises à six reprises.