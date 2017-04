AP

MILWAUKEE - Kyle Schwarber et Ben Zobrist ont frappé des longues balles, Jake Arrieta a été efficace pendant sept manches et les Cubs de Chicago ont défait les Brewers de Milwaukee 7-4, dimanche.

Les Cubs ont inscrit quatre points dès la première manche face à Zach Davies (0-2). Addison Russell a cogné un double de deux points et Jason Heyward a réussi un triple de deux points.

Arrieta (2-0) a accordé seulement trois coups sûrs et il a retiré 10 frappeurs sur des prises. Sa seule gaffe est survenue en troisième manche, quand il a été victime d'un circuit de trois points de Ryan Braun.

Le droitier a retiré 13 des 14 frappeurs qu'il a affrontés après le circuit de Braun, incluant une séquence de cinq retraits sur des prises d'affilée.

Schwarber a frappé un circuit en solo contre Davies en deuxième et Zobrist a creusé l'écart à 6-3 avec une claque en solo contre Carlos Torres lors d'une poussée de deux points en septième.

Starling Marte a frappé un circuit de deux points contre Jose Ramirez en 10e manche permettant aux Pirates de Pittsburgh de l'emporter 6-5 devant les Braves d'Atlanta.

Les Braves ont pris les devants au début de la 10e manche sur un optionnel de Tyler Flowers, mais les Pirates n'ont pas perdu de temps avant de malmener Ramirez (0-1).

Marte conclut avec style

Sommaire

Adam Frazier a frappé un double et Marte a envoyé la balle suivante dans l'enclos des visiteurs, au-delà du champ centre, pour permettre aux Pirates de compléter leur premier balayage de trois matchs contre les Braves depuis 1994.

Marte a conclu la rencontre avec quatre coups sûrs en cinq présences au bâton, deux points marqués et deux points produits. Frazier a ajouté trois coups sûrs pour les Pirates.

En six manches de travail, le partant des locaux, Gerrit Cole a alloué huit buts sur balles et trois points. Il a retiré quatre adversaires sur des prises.

Du côté des Braves, Julio Teheran a accordé deux points sur six coups sûrs et a également retiré quatre frappeurs au bâton.

Le releveur Felipe Rivero (1-0) a récolté la victoire pour les Pirates.

Hernandez procure la victoire aux Phillies

Sommaire

Cesar Hernandez a frappé un simple d'un point après deux retraits en neuvième manche et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Nationals de Washington 4-3.

Le frappeur suppléant Ryan Zimmerman avait créé l'égalité 3-3 à l'aide d'un circuit de trois points après deux retraits en début de neuvième contre le releveur no 1 Jeanmar Gomez. Cependant, les Phillies ont immédiatement répliqué pour remporter la série de trois matchs face aux champions en titre de la section Est de la Nationale.

Le frappeur suppléant Daniel Nava a amorcé la fin de la neuvième en soutirant un but sur balles à Koda Glover (0-1). Nava a atteint le troisième but sur un simple de Freddy Galvis après un retrait. Puis, après un ballon de Brock Stassi, Hernandez a cogné la balle en lieu sûr au champ gauche.

Gomez (1-0) avait enregistré 37 sauvetages en 43 occasions la saison dernière, mais il avait connu des ennuis en fin de campagne.

Un premier gain avec les Reds pour Feldman

Sommaire

Scott Feldman a alloué quatre coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises en six manches de travail pour permettre aux Reds de Cincinnati de défaire les Cardinals de St Louis 8-0.

Les Reds ont remporté deux des trois matchs de la série.

Adam Duvall a frappé trois coups sûrs, incluant un circuit, et a produit deux points pour les Reds, qui ont remporté seulement cinq de leurs 40 dernières séries au Busch Stadium.

Feldman (1-1) a été retiré de la rencontre après qu'il eut permis à deux frappeurs de se retrouver sur les sentiers en septième manche. Blake Wood et Tony Cingrani ont respectivement accordé un coup sûr dans les manches suivantes.

Carlos Martinez (0-1) a concédé six points, dont cinq étaient mérités, et six coups sûrs en plus de cinq manches. Il a atteint deux frappeurs, a accordé un but sur balles et a effectué un mauvais lancer.