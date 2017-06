AP

PHILADELPHIE - Freddy Galvis et Tommy Joseph ont frappé des circuits pour aider les Phillies de Philadelphie à l'emporter 5-1 face aux Cardinals de St. Louis, jeudi.

Les Phillies renouaient avec la victoire après cinq défaites de suite.

Galvis a donné le ton avec un coup de canon en solo en première.

Joseph a récolté un circuit en solo et un simple de deux points.

Odubel Herrera a claqué un 25e double. Il se classe deuxième de la Nationale à ce chapitre, derrière les 27 de Nolan Arenado, des Rockies du Colorado.

Aaron Nola (4-5) a permis un point et quatre coups sûrs en sept manches et un tiers, retirant huit frappeurs au bâton.

Paul DeJong a cogné une longue balle pour les Cards. Carlos Martinez (6-6) a donné trois points et six coups sûrs en six manches.