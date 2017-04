AP

ST. PETERSBURG, Fla. - Evan Longoria a cogné un circuit lors d'une poussée de cinq points contre Francisco Liriano en première manche et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Blue Jays de Toronto 10-8, vendredi.

Liriano a affronté seulement huit frappeurs, accordant quatre buts sur balles et trois coups sûrs avant de rentrer au vestiaire.

« Je n'ai pas réussi mes tirs. J'étais perdu sur la butte, peut-être que j'essayais de trop en faire », a-t-il tenté d'expliquer.

Les Blue Jays n'ont pas baissé les bras et ont pris les devants 7-6, avant de voir les Rays reprendre le contrôle en marquant trois points en sixième, dont deux sur un double de Steven Souza fils.

Brad Miller et Derek Norris ont aussi produit deux points chacun pour les Rays.

Xavier Cedeno (1-0) a signé la victoire même s'il a accordé un but sur balles avec les buts remplis à Troy Tulowitzki, ce qui donnait les devants aux Jays en sixième. Alex Colome a provoqué quatre retraits pour enregistrer un troisième sauvetage cette saison.

J.P. Howell (0-1) a encaissé la défaite.

Josh Donaldson et Tulowitzki ont frappé leur premier circuit de la saison pour les Blue Jays.

« C'était un match comme ceux-là. C'est difficile à accepter parce que nous avions pris les devants vers la fin, mais c'est comme ça », a déclaré le gérant des Blue Jays, John Gibbons.

Le match a débuté à temps malgré l'arrivée tardive des arbitres, qui ont eu besoin d'une escorte policière pour arriver au Tropicana Field seulement 42 minutes avant le premier lancer en raison d'un incendie qui a forcé la fermeture d'une autoroute.

Après une frousse, les Tigers l'emportent

JaCoby Jones a couronné une huitième manche mouvementée en produisant le point de la victoire et les Tigers de Detroit ont battu les Red Sox de Boston 6-5 pour remporter un neuvième match d'ouverture à domicile consécutif.

Jones a soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés et son coéquipier Justin Upton est venu croiser le marbre pour donner l'avance pour de bon aux Tigers.

Red Sox 5 - Tigers 6

Les Tigers ont toutefois laissé filer une avance de 4-0 en début de huitième manche quand Pablo Sandoval a procuré les devants aux Red Sox en claquant une longue balle de trois points aux dépens du releveur Francisco Rodriguez. Ce que les releveurs des Tigers ont alloué, les releveurs des Red Sox l'ont redonné rapidement.

Heath Hembree (0-1) a donné deux buts sur balles de suite et Mikie Mahtook a tout de suite créé l'égalité en frappant un double contre Robby Scott. Joe Kelly a ensuite donné un but sur balles à James McCann et à Jones.

Les Red Sox ont placé des coureurs aux deuxième et troisième buts en début de neuvième manche et ils avaient l'occasion de niveler le pointage contre Rodriguez (1-0), mais Chris Young a soulevé une chandelle pour mettre fin à l'affrontement.

Les Orioles viennent de l'arrière

Manny Machado et Seth Smith ont étiré les bras et les Orioles de Baltimore sont venus de l'arrière pour vaincre les Yankees de New York 6-5.

Accusant un retard de quatre points, les Orioles ont utilisé la longue balle pour remonter la pente et prendre les devants. Machado a claqué un circuit de trois points en cinquième manche

Yankees 5 - Orioles 6

pour porter la marque à 5-4 et Smith a complété la remontée en frappant un circuit de deux points aux dépens de Tyler Clippard (0-1).

Donnie Hart (1-0) a signé une première victoire dans les Majeures en retirant le dernier frappeur des Yankees en septième manche. Brad Brach s'est occupé de la huitième et Zach Britton a enregistré un deuxième sauvetage cette saison en retirant trois frappeurs en neuvième.

Après avoir balayé les Blue Jays de Toronto lors de leur première série de la saison, les Orioles montrent maintenant un dossier de 3-0 et ils occupent le sommet de la section Est de l'Américaine.

Matt Holliday a cogné un circuit et il a produit trois points pour les Yankees. Gary Sanchez a produit deux points sur une longue balle et Brett Gardner a placé trois balles en lieu sûr.

Match productif pour Mazara

Nomar Mazara a frappé un premier grand chelem en carrière et il a produit six points, un sommet pour lui, et les Rangers du Texas ont doublé les Athletics d'Oakland 10-5.

Mazara maintient une moyenne de ,588 en quatre parties et il a placé trois balles en lieu sûr en cinq apparitions au marbre dans ce match. Rougned Odor a claqué une troisième longue balle cette saison et il a obtenu deux coups sûrs. Les Rangers ont remporté une première partie cette saison après avoir été balayés à domicile par les Indians de Cleveland.

Alex Claudio (1-0) a remplacé le partant A.J. Griffin en quatrième manche et il n'a permis qu'un seul coup sûr aux Athletics en trois manches et deux tiers.

Raul Alcantara (0-1) a alloué huit points sur quatre coups sûrs, dont les deux circuits, en deux manches au monticule. Il a également atteint un frappeur à son sixième départ en carrière dans les Majeures.

Quatre gains de suite pour les Twins

Phil Hughes a été efficace pendant six manches et les Twins du Minnesota ont signé une quatrième victoire d'affilée en ouverture de campagne pour une première fois depuis 1987 grâce à un gain de 3-1 face aux White Sox de Chicago.

Miguel Sano a donné les devants aux Twins à l'aide d'un double d'un point en sixième et Chris Gimenez a ajouté un double d'un point en septième.

Hughes (1-0) effectuait un premier départ depuis le 9 juin 2016 et il a accordé un point et cinq coups sûrs. Il avait vu sa saison prendre fin prématurément en raison d'une fracture du genou gauche. Sa dernière victoire remontait au 18 avril 2016.

Brandon Kintzler a fermé les livres en neuvième et a enregistré un deuxième sauvetage en 2017.

Derek Holland (0-1) a encaissé la défaite à ses débuts chez les White Sox.

Un premier gain en 2017 pour les Royals

Jason Vargas a signé une première victoire en près de deux ans alors que les Royals de Kansas City ont défait les Astros de Houston 5-1.

Les Royals ont enregistré une première victoire en 2017 après avoir été blanchis par les Twins du Minnesota lors d'une série de trois rencontres.

Vargas (1-0) avait effectué un retour au jeu en septembre dernier après avoir subi l'opération Tommy John. Sa dernière victoire remontait au 8 juin 2015. Il a limité les Astros à un point et six coups sûrs en six manches.

Avant le match de vendredi, les Royals étaient 1-en-14 avec des coureurs en position de marquer cette saison. Ils ont été 3-en-15 dans cette situation vendredi.

Mike Fiers (0-1) a concédé deux points en six manches.

Ailleurs dans la Ligue américaine :

Seattle 1, Los Angeles (Angels) 5

SEA : Yovani Gallardo a accordé trois points et 8 coups sûrs en cinq manches de travail

LAA : Cameron Maybin et Kole Calhoun ont frappé des circuits