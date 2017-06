AP

Salvador Perez a frappé le premier grand chelem de sa carrière, aidant les Royals du Kansas City à venir de l'arrière en huitième manche et battre les Red Sox de Boston 6-4.

Les Royals ont gagné neuf de leurs 11 derniers matchs.

Perez a catapulté un tir de Robby Scott (0-1) au champ gauche. Alors que les Red Sox menaient 4-2 en huitième manche, le releveur Matt Barnes a donné un but sur balles à Jorge Bonifacio et Lorenzo Cain.

Scott a été appelé en renfort, mais il a accordé un but sur balles à Eric Hosmer avant que Perez cogne son 15e circuit de la saison. Selon ESPN Stats and Information, Perez est devenu le premier joueur des Royals à claquer un grand chelem en huitième manche ou plus tard alors que son équipe tirait de l'arrière depuis Frank White, en 1986.

Jorge Soria (3-2) a été très efficace en huitième manche et Kelvin Herrera s'est occupé de la neuvième pour enregistrer un 17e sauvetage en 19 occasions.

Les Rays éclipsent les Reds

Sommaire

Le voltigeur de gauche des Rays de Tampa Bay Mallex Smith a réussi le fait saillant du match en épinglant le marchand de vitesse Billy Hamilton et les Reds de Cincinnati se sont inclinés 8-3.

Hamilton a commis son 31e larcin de la saison - un sommet dans les Ligues majeures - en quatrième manche. Mais il s'est ensuite fait prendre après deux retraits, alors qu'il tentait de venir croiser le marbre du deuxième coussin sur un faible roulant d'Eugenio Suarez avec lequel le joueur d'arrêt-court Daniel Robertson a jonglé brièvement.

Il aura fallu cinq relais pour coincer Hamilton entre le troisième coussin et le marbre, et six joueurs des Rays ont mis la main à la pâte afin de s'assurer de le retirer. Smith s'est amené du champ extérieur et s'est positionné au troisième coussin pour accepter un relais et toucher Hamilton.

Smith a aussi cogné deux simples, portant à 12 sa série de matchs avec au moins un coup sûr pour les Rays. Cette séquence a pris naissance lorsqu'il a été rappelé du club-école AAA de Durham le 9 juin afin de remplacer le voltigeur de centre Kevin Kiermaier, qui souffre d'une fracture à la hanche droite.

Trevor Plouffe a étiré les bras avec sa nouvelle équipe, tout comme Taylor Featherston pour les Rays. Steven Souza fils et Logan Morrison ont produit deux points chacun.

Les Rays ont aussi commis des erreurs sur les sentiers. Plouffe et Featherston ont été épinglés au troisième coussin alors qu'ils tentaient de venir marquer, et Souza a été surpris au deuxième but.

Erasmo Ramirez (4-2), qui a présenté un dossier de 0-2 avec une moyenne de points mérités de 10,08 à ses quatre départs précédents, n'a rien donné aux Reds jusqu'à ce que Scott Schebler ne frappe sa 20e longue balle en début de cinquième manche.

Tim Adleman (4-4) a encaissé la défaite du côté des Reds.