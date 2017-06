AP

Kyle Freeland a oeuvré pendant six manches, Tony Wolters a produit deux points et les Rockies du Colorado ont défait les Giants de San Francisco 5-1, samedi.

Les Rockies ont un dossier de 9-1 face aux Giants cette saison, incluant des victoires lors de leurs huit derniers duels.

Freeland (8-4) a lancé dans des situations avec des coureurs sur les buts lors de chaque manche, mais il a limité les Giants à un point malgré huit coups sûrs.

Nolan Arenado a creusé l'écart à 3-1 à l'aide d'un simple en sixième manche, puis Wolters et le frappeur suppléant Pat Valaika ont ajouté des simples productifs après deux retraits en septième manche. Les six points du match ont été inscrits avec deux retraits.

Matt Cain (3-6) a encaissé un cinquième revers en six départs. Joe Panik a frappé trois coups sûrs pour les Giants, qui ont encaissé un cinquième revers d'affilée et qui ont perdu 14 de leurs 18 dernières rencontres.

Deux c'est mieux pour Puig

Sommaire

Yasiel Puig a claqué deux des quatre circuits des Dodgers de Los Angeles, qui ont écrasé les Reds de Cincinnati 10-2.

Dodgers 10 - Reds 2

Les Dodgers ont poursuivi leur domination contre les Reds, les battant pour une septième fois de suite. Ils montrent un dossier de 16-3 contre eux depuis 2015, ce qui s'avère une des meilleures fiches de la Nationale durant cette période.

Cody Bellinger a placé trois balles en lieu sûr, incluant un circuit, et il a produit trois points. Joc Pederson a étiré les bras pour un deuxième duel consécutif et les Dodgers ont obtenu sept coups sûrs de plus d'un but.

Les Reds ont perdu une huitième partie de suite, un sommet pour eux cette saison.

La longue balle favorise les Padres

Sommaire

Cory Spangenberg et Chase d'Arnaud ont tous frappé un circuit en solo en 11e manche, menant les Padres de San Diego vers une victoire de 7-5 aux dépens des Brewers de Milwaukee.

Padres 7 - Brewers 5

Les deux équipes ont cogné 15 longues balles lors des deux premiers affrontements de cette série de trois. Les Padres ont étiré les bras cinq fois samedi, incluant deux circuits de Yangervis Solarte et un de Wil Myers.

Les Brewers ont quant à eux vu Orlando Arcia, Eric Thames et Keon Broxton envoyer une balle dans les gradins au champ. La veille, Thames avait mis fin à la rencontre en cognant un circuit en 10e manche.

Spangenberg a catapulté le premier lancer du releveur Oliver Drake (2-2) et après deux retraits, d'Arnaud l'a imité pour sa première longue balle de la saison.

Jose Torres (4-2) a inscrit la victoire à sa fiche en relève. Phil Maton a enregistré un premier sauvetage en carrière lorsqu'il a fermé les livres en 11e manche

Le Citi Field sourit aux Nationals

Sommaire

Trea Turner a amorcé la rencontre avec une longue balle et les Nationals de Washington sont demeurés invaincus au Citi Field cette saison en battant les Mets de New York 7-4.

Nationals 7 - Mets 4

Adam Lind a ajouté un circuit de deux points et Jose Lobaton a aussi frappé une longue balle pour les Nationals, qui ont un dossier de 6-0 dans le Queens cette saison.

Yoenis Cespedes a frappé quatre coups sûrs dont un circuit pour les Mets. Seth Lugo (1-1) a accordé quatre points, dont trois étaient mérités, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers.

Stephen Strasburg (8-2) a concédé deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.

Phillips joue les héros

Sommaire

Brandon Phillips a produit le point gagnant en 10e manche, Matt Adams a accumulé quatre points produits et les Braves d'Atlanta ont effacé un retard de quatre points avant de vaincre les Marlins de Miami 8-7.

Johan Camargo a amorcé la 10e manche avec un simple. Il a atteint le deuxième but sur un amorti-sacrifice et il a croisé le marbre quand Phillips a cogné un tir d'A.J. Ramos (1-3) en lieu sûr au champ centre.

Nick Markakis avait créé l'égalité en neuvième manche à l'aide d'un double d'un point. La victoire est allée au dossier d'Arodys Vizcaino (3-2), qui a affronté quatre frappeurs en début de 10e manche.

Les Dbacks prennent goût à la victoire

Sommaire

Paul Goldschmidt a frappé un double de deux points en plus de réussir un bel attrapé en défense et il a propulsé les Diamondbacks de l'Arizona vers une sixième victoire de suite, un gain de 5-1 face aux Phillies de Philadelphie.

Les Diamondbacks ont maintenant un dossier de 43-26, ce qui égale le meilleur dossier après 69 matchs dans l'histoire de l'équipe.

Les Phillies ont encaissé un sixième revers d'affilée face aux Diamondbacks.

Daniel Descalso a donné les devants pour de bon aux Diamondbacks avec un simple productif lors d'une poussée de quatre points en septième manche.

Polanco sort de sa torpeur

Sommaire

Gregory Polanco est sorti de sa torpeur en claquant une longue balle de deux points, Andrew McCutchen a claqué son 12e circuit de la campagne et les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Cubs de Chicago 4-3.

Ivan Nova (7-4) a lancé pendant sept manches et la relève des Pirates a su fermer les livres après s'être effondrée la veille. Felipe Rivero a effectué les cinq derniers retraits pour inscrire un

Cubs 3 - Pirates 4

troisième sauvetage cette saison.

Jake Arrieta (6-5) a cogné le cinquième circuit de sa carrière, mais il a éprouvé quelques difficultés au monticule. Il n'a pas gagné à ses cinq derniers départs contre les Pirates. Arrieta a quitté la rencontre en cinquième manche après avoir effectué deux mauvais lancers et atteint un frappeur.

Addison Russell a étiré les bras pour une sixième fois cette saison pour les Cubs. Anthony Rizzo a placé la balle en lieu sûr lors d'une 11e partie de suite, mais les champions en titre de la Série Mondiale ont glissé sous la barre de ,500 (33-34).