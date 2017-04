AP

NEW YORK - Michael Pineda a retiré les 20 premiers frappeurs qu'il a affrontés avant de perdre son match parfait sur un double d'Evan Longoria et n'a accordé que deux coups sûrs en sept manches et deux tiers, lundi lors du match d'ouverture des Yankees de New York, une victoire de 8-1 sur les Rays de Tampa Bay.

Pineda (1-1) a dominé comme le lanceur que les Yankees ont toujours espéré qu'il devienne. Il a retiré 11 frappeurs sur des prises, n'a accordé aucun but sur balles et a lancé 67 prises sur 93 lancers. Il a cédé son seul point sur le circuit en solo de Logan Morrison en huitième.

Alex Cobb (1-1) a accordé cinq points en sept manches et un tiers pour les Rays.