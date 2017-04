AP

Yoenis Cespedes a cogné trois des sept coups de canon des Mets et les New-Yorkais ont écrasé les Phillies de Philadelphie 14-4, mardi.

Cespedes a frappé un circuit de trois points contre Clay Buchholz en première manche et a ajouté des claques en solo en quatrième et en cinquième. Il a également frappé un double et a terminé la rencontre avec quatre coups sûrs et cinq points produits.

Lucas Duda (deux fois), Asdrubal Cabrera et Travis d'Arnaud ont récolté les autres circuits des vainqueurs.

Matt Harvey (2-0) a permis deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers, retirant six frappeurs au bâton. On l'a retiré du match car il souffrait de raideurs à l'arrière de la cuisse gauche.

Clay Buchholz (0-1) a quitté tôt, résultat d'une élongation à l'avant-bras droit. Il a donné six points et huit coups sûrs en deux manches et un tiers.

Toute une soirée pour Murphy

Sommaire

Daniel Murphy a égalé des marques personnelles avec cinq points produits et quatre coups sûrs, aidant les Nationals de Washington de l'emporter 8-3 face aux Cardinals de St. Louis.

Cardinals 3 - Nationals 8

Il a notamment claqué un circuit et deux doubles.

Matt Wieters et Jayson Werth ont également frappé des circuits en solo pour aider les Nationals à remporter une deuxième série à domicile.

Gio Gonzalez (1-0) a alloué deux points en sept manches. Il a permis six coups sûrs avant de retirer ses 11 derniers adversaires.

Lance Lynn (0-1) a concédé six points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.

Randal Grichuk et Aldemys Diaz ont frappé la longue balle pour les Cardinals.

Bryce Harper a soutiré trois passes gratuites face à Lynn. Il a atteint les sentiers à chacune de ses neuf présences au bâton depuis lundi, égalant une marque personnelle établie l'an dernier. Il a également réussi un double en huitième manche.

Six points produits pour Ozuna

Sommaire

Marcell Ozuna a frappé deux circuits en plus d'établir une marque personnelle avec six points produits, guidant les Marlins de Miami vers un gain de 8-4 face aux Braves d'Atlanta.

Ozuna a fourni un ballon sacrifice, puis il a ajouté des claques de trois et deux points.

Christian Yelich a obtenu trois coups sûrs, trois points marqués et un but volé. Dan Straily (1-1) a espacé trois points en cinq manches.

Bartolo Colon (0-1) a permis six points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.

Nick Markakis a frappé un circuit pour les Braves, qui ont vu leur rendement glisser à 1-6.

Qui d'autre qu'Arenado?

Sommaire

Nolan Arenado a frappé le circuit gagnant en septième manche, Antonio Senzatela a lancé sept manches du tonnerre lors de sa première victoire dans les Ligues majeures et les Rockies du Colorado l'ont emporté 3-2 face au Padres de San Diego.

Arenado a envoyé la balle rapide du releveur Miguel Diaz (1-1) au champ droit, pour inscrire son troisième circuit de la saison. Carlos Gonzalez et Charlie Blackmon ont ajouté des circuits en solo pour aider les Rockies à égaler la série de trois matchs. Les Rockies ont la chance de remporter une troisième série consécutive pour débuter la saison, ce qui a seulement été accompli en 1995 dans l'histoire de la concession.

Senzatela (1-0) et sa puissante balle rapide ont compliqué les choses pour les Padres. Le lanceur a alloué deux points et a retiré cinq adversaires sur des prises. Les releveurs ont ensuite complété le travail. Adam Ottavino a mis rapidement fin à la huitième manche en retirant trois frappeurs sur des prises. Greg Holland a ensuite fait de même avec deux adversaires après avoir alloué un but sur balles, récoltant son cinquième sauvetage.

Une autre longue balle pour Gennett

Sommaire

Scooter Gennett a frappé un circuit pour une deuxième soirée consécutive et a enfilé trois coups sûrs pour permettre aux Reds de Cincinnati de vaincre les Pirates de Pittsburgh 6-2, malgré que leur partant Rookie Davis ait dû quitter la rencontre en raison d'une blessure.

Il s'agissait d'une sixième victoire en sept rencontres pour les Reds.

Gennett a scellé la victoire en huitième en claquant un circuit de trois points, dans les gradins, face à Trevor Williams.

Davis, un lanceur recru a quitté la rencontre en cinquième après avoir été atteint à l'avant-bras par un lancer de Jameson Taillon. À son deuxième départ dans les Ligues majeures, il a lancé durant quatre manches, allouant deux coups sûrs et quatre buts sur balles, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises.

Drew Storen (1-0) a pris la relève en sixième manche, récoltant la victoire et Raisel Iglesias a obtenu son troisième sauvetage. Le releveur des Pirates, Juan Nicasio (0-1), a concédé un point en septième manche.

La rencontre a été retardée de 1 heure, 17 minutes en raison de la pluie.

Les D-Backs s'accrochent à San Francisco

Sommaire

Jake Lamb a vidé les sentiers avec un triple bon pour trois points en troisième manche et les Diamondbacks de l'Arizona ont filé vers une victoire de 4-3 sur les Giants de San Francisco.

Chris Iannetta a produit l'autre point des D-Backs sur un simple en huitième.

Robbie Ray (1-0) a blanchi les Giants pendant six manches et deux tiers, accordant quatre coups sûrs et cinq buts sur balles et retirant huit frappeurs au bâton.

Joe Panik a frappé un double productif en huitième, tout comme Nick Hundley en neuvième.

Jeff Samardzija (0-2) a accordé trois points sur cinq coups sûrs et quatre buts sur balles avec sept retraits au bâton en six manches et deux tiers.

Fernando Rodney a accordé deux points en neuvième manche, mais a fait le nécessaire pour mériter son troisième sauvetage de la saison.