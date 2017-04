AP RDS.ca

Jordan Zimmermann a été efficace pendant six manches, Jose Iglesias et James McCann ont frappé un circuit chacun et les Tigers de Detroit ont battu les Red Sox de Boston 4-1, samedi.

Zimmermann (1-0) a limité les Red Sox à un point sur quatre coups sûrs avec trois retraits sur des prises et un but sur balles en six manches. Iglesias et McCann ont frappé chacun une claque en solo. Iglesias a ajouté un double bon pour un point. Justin Wilson a enregistré son premier sauvetage de la saison.

Les Red Sox menaient 1-0 quand Iglesias a nivelé la marque à l'aide d'un circuit en solo en troisième manche. McCann a ajouté une claque de quatre buts en cinquième pour donner les devants 2-1 aux Tigers, qui ont ajouté deux autres points avant la fin de la manche.

Edwin Rodriguez (0-1) a connu des ratés à son premier départ de la saison. Le gaucher de 24 ans a concédé quatre points sur cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Les Tigers ont remporté les deux premiers matchs d'une série de quatre entre les deux équipes.

Les Orioles seule équipe invaincue

Sommaire

Hyun Soo Kim a brisé l'égalité en frappant un simple aux dépens de Dellin Betances, en septième manche, et les Orioles de Baltimore sont restés la seule équipe invaincue des Majeures en défaisant les Yankees de New York 5-4.

Une journée après avoir effacé un retard de quatre points, les Orioles sont cette fois venus de l'arrière pour effacer un retard de trois points et ainsi porter à 4-0 leur fiche cette saison.

Le receveur des Yankees Gary Sanchez a quitté la partie en cinquième manche après s'être blessé au biceps droit à la suite d'un élan.

Les Orioles tiraient de l'arrière 4-3 en septième manche quand Chris Davis a claqué un double après un retrait. Mark Trumbo l'a ensuite poussé au marbre et il a volé le deuxième but contre Betances (0-1). L'année dernière, les coureurs étaient parfaits en tentative de vol contre le releveur des Yankees (21 en 21). Kim a par la suite produit le point de la victoire.

Mychal Givens (1-0) n'a pas donné de point en huitième manche et Zach Britton a enregistré un troisième sauvetage cette saison. Les Yankees ont perdu quatre de leurs cinq premières parties de la saison.

Un premier revers pour les Twins

Sommaire

Avisail Garcia a été 3-en-4 et a produit trois points, Geovany Soto a claqué une longue balle et les White Sox de Chicago ont infligé un premier revers cette saison aux Twins du Minnesota en l'emportant 6-2.

Le circuit de Soto était son troisième en quatre rencontres cette saison.

Garcia est passé à un double près de réussir le carrousel. Il a frappé un triple de deux points contre Adalberto Mejia (0-1) en deuxième manche. Garcia et Soto ont frappé des circuits consécutifs en sixième.

Les Twins (4-1) espéraient amorcer la campagne avec cinq victoires consécutives pour une première fois depuis 1968.

Miguel Gonzalez (1-0) a bien fait sur la butte pour les White Sox. Il a accordé deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.