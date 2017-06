Miguel Montero a commis l’impardonnable en critiquant un coéquipier ouvertement devant les médias. Il est vrai qu’en voyant l’équipe adverse voler sept buts dans un même match, il y a de quoi se demander où est le problème. Dans les faits, Montero n’a pas tort de mentionner que son ex-coéquipier est maintenant très lent dans son élan vers le marbre, ce qui ne donne aucune chance à son receveur de retirer un coureur en tentative de vol.

Pour mieux comprendre, voici quelques chiffres :

Un bon coureur va prendre 3,3 ou 3,4 secondes à se rendre du premier but au deuxième sur une tentative de vol considérant qu’il y a un écart d’environ 12 pieds. Un excellent receveur va prendre, du moment où la balle pénètre dans son gant jusqu’au moment où elle pénètre dans le gant du joueur qui couvre le deuxième-but, 1,8 ou 1,9 seconde (la moyenne du baseball est de 2 secondes). Il nous reste à connaître le temps du lanceur. Si le temps utilisé par un lanceur, au moment où il amorce son élan et que la balle pénètre dans le gant du receveur, est supérieur à 1,5 seconde, le coureur est sauf à moins qu’il ne trébuche!

Si vous vous demandiez pourquoi l’instructeur au premier but a dans ses mains un chronomètre, vous comprenez maintenant. Sans même de chronomètre, il est facile de constater que Jake Arrieta est très lent vers le marbre. Je dirais facilement 1,6 seconde. La frustration de Montero est donc justifiée. Par contre, en regardant les statistiques de Montero, on constate qu’il n’a retiré qu’un seul coureur sur les 32 tentatives pour un taux d’efficacité de 3 %! Pourtant, l’autre receveur des Cubs, Wilson Contreras, a retiré 16 coureurs pour un taux d’efficacité de 34 %. Pas rien de spectaculaire puisque les meilleurs atteignent 40 %, mais assez bon considérant qu’Arrieta, Jon Lester et John Lackey sont loin d’être rapides dans leur élan.

Ceci étant dit, Montero s’était plaint l’an dernier de ne pas être utilisé plus souvent alors que les Cubs détruisaient tout sur leur passage. La saga avec Arrieta est la goutte qui a fait déborder le vase pour la direction de l’équipe. Montero doit apprendre à régler ses problèmes à l’interne. Tu ne peux partager ce genre d’émotions à travers les médias. Ça ne passera jamais, même si parfois le joueur à raison.

Loin d’être un mauvais joueur, Montero a besoin d’un nouveau défi. À 33 ans, il a encore du bon baseball en lui. Pourrait-il aboutir à Toronto? Les Blue Jays se retrouvent avec Luke Maile derrière le marbre lorsque l’on donne un repos à Russell Martin. Maile excelle en défense, mais son coup de bâton est inexistant : moyenne de ,122 avec cinq points produits en 30 matchs. Non seulement Montero apporterait une contribution intéressante à l’attaque, mais il est un frappeur gaucher et pourrait agir à titre de frappeur suppléant. Selon moi, voilà un cas intéressant qui est certainement à considérer.

Les Jays s’accrochent toujours dans l’espoir de jouer pour une fiche de ,500 avant la pause du Match des étoiles. Pas facile pour un partisan de la formation torontoise puisque celle-ci donne parfois de l’espoir en jouant du très bon baseball pour ensuite perdre des matchs sans émotion.

Marcus Stroman a redonné vie avec un excellent départ mercredi. Les Jays se doivent de remporter leur série contre les équipes de leur même division. Pour se faire, ils doivent vaincre les Orioles de Baltimore ce soir avec J.A. Happ au monticule. Comme mentionné à plusieurs occasions, si les Jays veulent lutter jusqu’à la fin, les meilleurs joueurs de l’équipe, dont Josh Donaldson, doivent être les meilleurs sur le terrain. Avec une moyenne de ,206 à domicile cette année, Donaldson doit rebondir et produire davantage.

Après la série contre Baltimore, les Jays recevront les Red Sox de Boston pour trois matchs et voyageront à New York contre les Yankees pour trois autres parties avant un duel de quatre parties contre les Astros de Houston, à Toronto. Le défi est de taille pour les Jays et tous ces matchs nous donneront une bonne idée du caractère de cette équipe.