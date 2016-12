Les partisans des Jays espéraient toujours, mais cette fois, la réalité frappe. Edwin quitte officiellement pour Cleveland. Toronto avait offert un contrat de 4 ans évalué à 80 M$ tout juste avant qu’Encarnacion devienne joueur autonome, mais celui-ci tenait absolument à connaître l’intérêt que l’on avait pour lui sur le marché. Il disait vouloir rester à Toronto, mais il a tout de même refusé l’offre. Est-ce que les Jays auraient pu être un peu plus patient avant de mettre son remplaçant Morales sous contrat ? Le plan A de Toronto était de mettre sous contrat Encarnacion, mais lorsqu’il a refusé, il fallait rapidement passer au plan B. Il faut dire que 3 ans, 33 M$ pour un gars de 30 circuits et 93 points produits l’an dernier est un excellent « deal » ! Les Jays ont saisi la chance et pourquoi prendre le risque de perdre Morales à ce prix-là ?

Et la suite?

La question maintenant est de savoir si les Jays ont une meilleure équipe jusqu’ici pour la prochaine saison en comparaison avec l’édition 2016 ? Pour l’instant, la réponse est non. Par contre, les Jays ne sont pas si loin du succès même avec la perte d’Encarnacion et possiblement Bautista, mais il faudra trouver du renfort! Je suis convaincu que le plan A des Jays pour leur prochain voltigeur de droite n’est pas Bautista. Si Bautista signe avec Toronto, ce sera en raison de leur incapacité d’obtenir un voltigeur qui produit sur une base régulière tel que Blackmon ou encore Carlos Gonzalez. Malgré le succès de l’équipe lors des deux dernières saisons, il faut se rappeler que l’organisation avait forcé à la retraite l’ancien président Paul Beaston tout en ne donnant aucun choix au DG Alex Anthoupoulos de quitter. Les proprios trouvaient qu’Alex dépensait beaucoup d’argent. Pourtant, même si Anthoupoulos n’a pas été parfait, il a créé une situation gagnante où le pays en entier a embarqué et les Jays sont devenus plus populaire que jamais avec les revenus qui en ont découlé. Et cette nouvelle organisation a un mandat assez clair, celui de dépenser intelligemment ! D’ailleurs, l’offre à Encarnacion était sérieuse, mais elle était valide que pour quelques heures, soit avant que le marché des joueurs autonomes s’amorce. Sinon, on refermait la porte pour éviter de se retrouver avec une guerre de plusieurs équipes. Il ne faut pas oublier que Donaldson sera à nouveau admissible à l’arbitrage en 2018, que Tulo et Martin ont de lourds contrats et on devra payer les jeunes lanceurs partants à un moment donné.

Une page de l'histoire se tourne

Les Jays sont donc devenus l’équipe de Donaldson, Tulowitzki et Russell Martin. On tourne officiellement la page sur l’identité des deux frappeurs de puissance. La perte d’Encarnacion sera la plus difficile à remplacer et elle ne passera pas par un seul joueur. Morales couvrira une partie, mais l’autre devra être pris en charge par un joueur qui n’est pas encore avec Toronto. Est-ce que Ross Atkins pourra dénicher un autre joueur d’impact tel que J.A. Happ l’an dernier ?

Toronto, le grand perdant

Toronto devient donc le grand perdant, même s'il récupère un choix compensatoire pour la mise sous contrat d'Encarnacion avec Cleveland. Les Blue Jays perdent un joueur de 42 circuits qui sera difficile à remplacer. Les partisans sont inquiets de la perte de leur frappeur de puissance et pardonneront difficilement à l’organisation si la saison 2017 tourne au vinaigre. Pourtant, c’est Encarnacion qui a refusé l’offre ! Edwin fera au moins 65 M$ au total ce qui est énorme, mais tout de même 15M$ de moins que l'offre initiale des Jays. Par ailleurs, Encarnacion a produit à Toronto parce qu’il était dans un environnement qui lui allait parfaitement. Pourra t-il en faire autant à Cleveland? Selon moi, oui et Terry Francona n'y sera pas étranger. Les Indians eux, se retrouvent avec un frappeur de puissance et ne s’embarrassent pas d’un contre à long terme et en plus, ils sont une bien meilleure équipe aujourd’hui. Dire qu’ils étaient à un point de remporter la Série Mondiale il y a quelques semaines. Est-ce que le Père Noël offrira à Atkins et aux Jays le cadeau d'un excellent voltigeur qui produit avec puissance? En leur souhaitant qu'il y ait une cheminée au Centre Rogers.

Joyeuses Fêtes à tous !