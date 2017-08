AP RDS.ca

Le Québécois Jesen Therrien a accordé deux circuits – dont un à l'intérieur du terrain – en deux tiers de manche dans une défaite de 9-8 des Phillies de Philadelphie face aux Marlins de Miami, jeudi.

Appelé en relève en sixième manche, Therrien a bien amorcé sa sortie en forçant Miguel Rojas et le dangereux Giancarlo Stanton à frapper des roulants.

Christian Yelich a alors claqué un circuit en solo au champ opposé sur une balle rapide avec un compte d'une balle et deux prises.

Therrien a ensuite accordé un but sur balles à Marcell Ozuna et le frappeur suivant J.T. Realmuto a frappé solidement sa rapide vers l'allée du champ gauche. La balle a donné contre le haut de la clôture avant de s'éloigner du voltigeur de centre Nick Williams, qui a sauté pour tenter de capter la balle, pour permettre à Realmuto de contourner les sentiers avec un circuit intérieur et ainsi chasser Therrien du match. Ces trois points accordés ont permis aux Marlins de créer l'égalité 8-8. Therrien a écopé du premier sabotage de sa carrière.

La moyenne de points mérités du Montréalais est passée de 6,75 à 8,74. Il avait blanchi l'adversaire au cours de six de ses sept sorties précédentes.

Stanton a frappé son 47e circuit et produit son 100e point de la saison pour les Marlins. Le meneur du baseball majeur au chapitre des circuits compte 10 longues balles de plus que son plus proche poursuivant Aaron Judge, des Yankees.

Le ballon-sacrifice de Realmuto aux dépens de Luis Garcia (1-4) en huitième a fait la différence. Le joueur de premier-but des Marlins a produit un total de trois points. A.J. Ellis a également claqué un circuit et Yelich a croisé le marbre à trois reprises.

Rhys Hoskins et Tommy Joseph ont frappé la longue balle et produit trois points chacun pour les Phillies, qui ont laissé filer une avance de 8-3.

La victoire est allée au dossier de Jarlin Garcia (1-2), tandis que Brad Ziegler a ajouté un huitième sauvetage à sa récolte.

Granderson aide sa nouvelle équipe à signer une 90e victoire

Sommaire

Curtis Granderson a frappé un 22e circuit et les Dodgers de Los Angeles ont eu raison des Pirates de Pittsburgh, 5-2.

Yasmani Grandal et Adrian Gonzalez ont aussi cogné des longues balles pour les Dodgers, qui n'ont pas perdu deux matchs d'affilée depuis les 20 et 21 juillet.

Chris Taylor a obtenu trois coups sûrs et un but volé pour les Dodgers, qui en sont déjà à 90 victoires cette saison (90-36).

Hyun-Jin Ryu (5-6) a permis un point et quatre coups sûrs en six manches. Trois releveurs ont fait le lien vers Brandon Morrow, qui a inscrit le sauvetage.

Chad Kuhl (6-9) a concédé cinq buts sur balles en quatre manches, accordant deux points et six coups sûrs.

Sean Rodriguez s'est distingué au champ gauche, épinglant au marbre Yasiel Puig qui tentait de marquer sur un simple d'Enrique Hernandez, en troisième.

Ray excelle à son retour au jeu

Sommaire

Robbie Ray a brillé à son retour sur un monticule des Ligues majeures après avoir été atteint à la tête par une balle frappée en flèche le mois dernier et il a aidé les Diamondbacks de l'Arizona à vaincre les Mets de New York 3-2.

Les Diamondbacks ont gagné trois de leurs quatre rencontres à New York pour rester devant les Rockies du Colorado au premier rang dans la course au match du quatrième as dans la Ligue nationale.

Ray (10-5) a accordé un point, deux coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches de travail. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises, dont trois en première manche. En quatre départs en carrière face aux Mets, Ray présente un dossier de 2-0 avec une moyenne de 0,82.

Yoenis Cespedes a amorcé la quatrième manche avec son 17e circuit de la saison pour les Mets.

Rafael Montero (2-9) a toutefois été incapable de préserver cette mince avance. Montero a accordé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches et un tiers.

Fernando Rodney a mis fin au match en forçant Wilmer Flores à frapper un ballon au champ centre alors qu'il y avait des coureurs aux extrémités du losange. Rodney a enregistré un 30e sauvetage en 35 occasions cette saison.

Les Mets ont perdu les services du voltigeur Michael Conforto en cinquième manche, quand il s'est luxé l'épaule gauche en s'élançant.

Conforto connait une excellente campagne avec une moyenne de ,279, 27 circuits et 68 points produits.

Peraza livre la marchandise pour les Reds

Sommaire

Jose Peraza a réussi un double de deux points comme frappeur suppléant en huitième, propulsant les Reds de Cincinnati vers un gain de 4-2 face aux Cubs de Chicago.

Les Reds perdaient 2-1 avant son neuvième double de la saison, qui a poussé au marbre Adam Duvall et Scooter Gennett.

Eugenio Suarez est ensuite venu marquer sur un mauvais lancer de Pedro Strop (3-4).

Joey Votto a été le seul à obtenir deux coups sûrs chez les Reds, qui avaient perdu leurs trois derniers matchs. Le Canadien frappe pour ,316.

Ian Happ a claqué un circuit pour les Cubs, qui avaient gagné leurs cinq dernières rencontres.

Le gain est allé au releveur Michael Lorenzen (8-2) et le sauvetage à Raisel Iglesias, son 24e de la saison.

Les Padres ont le dernier mot

Sommaire

Carlos Asuaje a brisé l'impasse avec un simple d'un point en neuvième et les Padres de San Diego ont finalement prévalu 4-3 face aux Cardinals de St Louis.

Après le simple d'Asuaje, Jose Pirela a ajouté un ballon sacrifice qui s'est avéré crucial, vu le circuit de Randal Grichuk en fin de neuvième.

Contre Zach Duke, Asuaje a fait marquer Jabari Blash avec son troisième coup sûr du match. Pirela a ensuite soulevé un ballon productif face à Matt Bowman.

Sam Tuivailala (3-2) avait amorcé la neuvième en donnant des simples à Blash et Manuel Margot. Ce dernier a lui aussi logé trois balles en lieu sûr.

Kirby Yates (3-4) a obtenu le gain, effaçant un cas de deux coureurs sur les buts et aucun retrait, en huitième. Brad Hand a récolté un 12e sauvetage.

Victorieux deux fois sur trois depuis mardi, les Padres n'avaient pas gagné de série à St Louis depuis 2011.