Vous pourrez suivre le match éliminatoire dans la Ligue américaine entre les Twins du Minnesota et les Yankees de New-York, dès 20h sur les ondes de RDS.

Statistiques d'avant-match

Les séries 2017 du baseball majeur s’amorcent ce mardi et risquent de nous en faire voir de toutes les couleurs. Vous comprendrez que les prédictions sont loin d’être une science exacte, mais c’est un élément du sport qui est un incontournable! Lors de nos prédictions, il y a tellement d’éléments qui nous font pencher pour une équipe ou pour l’autre, mais à la fin ce que l’on veut vraiment, c’est un spectacle digne des meilleurs et que notre équipe favorite se rende loin!

Puisque je n’ai pas d’équipe favorite (OK, les Dodgers m’ont fait signer mon premier contrat professionnel) ne soyez pas offusqué si je ne choisis pas votre équipe, il n’y a rien de personnel dans tout ça!

Matchs des équipes repêchées

Le match que RDS vous présente est celui entre les Twins et les Yankees ce mardi 20h. Puisqu’il y a toujours une surprise en séries, je pense que le match éliminatoire de la ligue américaine nous offre cette possibilité. J’ai bien aimé ce que les Yankees ont réalisé cette année, mais leur domination est pour l’an prochain. Luis Severino est le bon choix pour ce match ultime, mais c’est en demander pas mal pour un jeune lanceur de 23 ans. Par ailleurs, les Twins ont défié toute logique cette année et ils vont pousser ça jusque dans ce match ultime. Ils ont une des bonnes attaques du baseball et ils mettent la balle en jeu beaucoup plus que les Yankees peuvent le faire en raison des nombreux retraits au bâton des frappeurs des Yankees.

Mon choix : Les Twins

Dans la Nationale, la domination de Zach Greinke à domicile est saisissante. 13 victoires et une seule défaite et un ratio de 131 retraits sur des prises et 23 buts sur balles. L’ajout de JD Martinez qui vient appuyer Paul Goldschmidt et Mark Lamb donne une attaque redoutable à l’équipe de l’Arizona qui a maintenu une fiche de 52-29 à domicile. Colorado sera une excellente opposition, mais le MPP (Moyenne de présence + puissance) passe de .862 à domicile loin sous la moyenne du baseball à .703 à l’étranger.

Mon choix : Les Diamondbacks

Séries de division

On peut se mouiller sur les deux séries que nous présenterons à RDS, soit celle entre les Red Sox et Astros et celle entre les Cubs et les Nationals. Pour les Red Sox, tout le poids de cette équipe est sur le dos de deux joueurs; Chris Sale et Mookie Betts. Par ailleurs, le manque de puissance va finir par rattraper les Red Sox qui ont terminé très loin au dernier rang dans la ligue américaine avec 168. Houston est une machine à produire des points et l’ajout de Justin Verlander ne fait qu’ajouter à la profondeur de cette équipe.

Mon choix : Houston en 5 (mais probablement moins)

La série entre les Cubs et les Nationals s’annoncent des plus intéressantes puisque ce sont des équipes similaires en termes de statistiques. J’avais choisi les Cubs en début de saison pour se rendre en série mondiale et je garde mon choix, même si les Cubs ont tardé à se mettre en marche cette saison. L’état de santé de Max Scherzer et le synchronisme de Bryce Harper sont deux éléments clés pour Washington. Le problème à une cuisse pour le droitier ne me rassure pas du tout et même si Harper a eu droit à quelques présences au bâton en toute fin de saison, sera-t-il à 100% lors des premiers matchs de la série. Je ne suis pas non plus le plus grand partisan du gérant des Nationals, Dusty Baker, et même si Maddon va un peu loin parfois dans ses décisions, je donne l’avantage aux Cubs à ce niveau.

Mon choix : Cubs en 5

Il faut attendre l’équipe qui affrontera les Indians et celle qui affrontera les Dodgers, mais je crois que ce sera l’année des Indians. Une très bonne équipe l’an dernier qui a ajouté Encarnacion et Jay Bruce entre autres et qui peut compter sur des lanceurs partants en santé. Ajoutez toute l’expérience des séries acquise l’an dernier, géré par Terry Francona et vous avez là une recette gagnante. Les Indians étaient mon choix en début de saison pour remporter la série mondiale alors vous comprendrez que je suis très à l’aise dans ce choix.

Chez les Dodgers, plusieurs partisans doutent des succès possibles en séries en raison des insuccès de l’équipe au début du mois de septembre. Pas moi! Je crois que cette équipe pourra faire un bout de chemin en séries sans toutefois se rendre jusqu’au bout. Clayton Kershaw sera au sommet de sa forme quoiqu’en disent ses détracteurs sur des problèmes en séries. Ça va prendre beaucoup plus que Kershaw évidemment et c’est sur l’attaque que reposeront les espoirs. L’inconstance de l’attaque a probablement causé le long passage à vide de l’équipe alors c’est un aspect à éviter à tout prix en séries.

Quoiqu’il arrive lors des matchs ultimes dans les deux lignes, je crois que nous aurons droit à une autre série mondiale Cubs/Indians. Par contre, la vraie série mondiale entre les deux meilleures équipes du baseball selon moi, sera la série de championnats de la ligue américaine entre les Astros et les Indians.

On verra bien comme dirait l’autre, mais je peux annoncer sans trop me tromper que les séries 2017 seront excitantes à souhait!

Play ball!