Avant-match Dodgers-Astros

Après avoir divisé deux premiers matchs à la hauteur des attentes au Dodger Stadium, les Astros de Houston et les Dodgers de Los Angeles se déplacent au Minute Maid Park pour le troisième match de la Série mondiale, vendredi soir. La rencontre sera présentée sur les ondes de RDS dès 19 h 30 avec l'émission d'avant-match.

À la suite d'un duel de lanceurs réglé en 2 h 28 lors du premier match et d'un classique instantané de 11 manches ponctué par huit circuits – un record pour un match de Série mondiale – lors du deuxième, difficile de prédire ce que nous réserve le troisième affrontement alors que Yu Darvish et Lance McCullers fils seront les partants.

Les Astros tenteront de poursuivre sur leur lancée du deuxième match, alors qu'ils ont étiré les bras à trois reprises en manches supplémentaires pour quitter L.A. avec la première victoire de leur histoire en Série mondiale et créer l'égalité dans la série. Les Astros sont maintenant à la recherche d'une première victoire en Série mondiale devant leurs partisans, à qui ils voudront faire oublier le souvenir amer de leur seule participation en 2005, qui s'était soldée par un balayage des White Sox de Chicago en quatre matchs.

Depuis le début des séries, les Astros affichent un dossier de 6-0 et ont dominé leurs adversaires 31-7 avec une moyenne de points mérités de 1,17 dans leur domicile.

Lors de sa dernière sortie, McCullers a dominé les frappeurs des Yankees de New York pendant quatre manches en relève lors du match ultime de la Série de championnat de la Ligue américaine. Avec seulement trois jours de repos, le droitier n'a accordé qu'un coup sûr et un but sur balles et a retiré six frappeurs sur des prises pour empocher le sauvetage après cinq manches tout aussi dominantes du partant Charlie Morton, ce qui a permis aux Astros de l'emporter 4-0 pour rejoindre les Dodgers en Série mondiale.

Yu Darvish, acquis des Rangers du Texas le 31 juillet, a livré la marchandise lorsqu'on lui a confié la balle depuis le début des séries. En deux départs, il affiche un dossier de 2-0 avec une moyenne de points mérités de 1,59 et 14 retraits au bâton en 11 manches et un tiers. Son dernier départ remonte au troisième match de la Série de championnat de la Ligue nationale, remporté 6-1 face aux Cubs de Chicago au Wrigley Field le 17 octobre.

Le déplacement à Houston permettra aux deux équipes l'utilisation d'un frappeur de choix. Les Astros devraient se tourner vers Carlos Beltran ou Evan Gattis. Du côté des Dodgers, il faut s'attendre à voir Corey Seager demeurer à l'arrêt-court avec Joc Pederson, Andre Ethier ou Yasmani Grandal comme frappeur désigné.