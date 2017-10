RDS.ca

Avant-match Dodgers-Astros

Les Astros de Houston sont parfaits à domicile depuis le début des séries et s'ils parviennent à le demeurer samedi soir à l'occasion du quatrième match de la Série mondiale, ils s'approcheront dangereusement du premier titre de leur histoire. La rencontre sera diffusée dès 20 h sur les ondes de RDS.

Les Astros ont malmené Yu Darvish vendredi soir pour prendre l'avance dans la série. Si les Astros ont été limités à cinq points, les Dodgers de Los Angeles peuvent se compter chanceux d'être demeurés dans le match jusqu'au dernier retrait alors que Houston a frappé 12 coups sûrs et a laissé 12 coureurs sur les buts dans cette victoire de 5-3.

C'est Alex Wood qui aura la lourde tâche de faire taire les bâtons des Astros. Le gaucher a encaissé la défaite à son seul départ en séries lors du quatrième match de la Série de championnat de la Ligue nationale dans un revers de 3-2 aux mains des Cubs de Chicago. Il avait alors accordé trois points sur quatre coups sûrs avec sept retraits sur des prises en quatre manches et un tiers.

Wood a atteint la marque des 100 lancers une seule fois cette saison et la courte sortie d'une manche et deux tiers de Darvish vendredi a forcé le gérant Dave Roberts à utiliser cinq releveurs sur plus de six manches. Ainsi, il serait surprenant que Kenta Maeda, qui a été très fiable en longue relève depuis le début des séries, soit disponible samedi après avoir effectué 42 lancers vendredi soir et 25 autres mercredi et Roberts pourrait se retrouver à court d'options si Wood n'est pas en mesure de lui offrir cinq ou six bonnes manches.

Charlie Morton sera sur la butte pour les Astros, qui montrent maintenant une fiche de 7-0 au Minute Maid Park en séries. Ils ont dominé leurs adversaires 36-10 à Houston depuis le début des séries. Les partants adverses affichent un dossier de 0-6 avec une ronflante moyenne de points mérités de 7,43.

Les Astros sont seulement la huitième équipe à remporter au moins huit matchs à domicile en séries d'après-saison. Les sept dernières à accomplir ce fait d'armes ont remporté la Série mondiale.

Lors de sa dernière sortie, Morton a été intraitable pendant cinq manches, blanchissant les Yankees de New York et les limitant à deux coups sûrs pour guider les Astros vers une victoire de 4-0 dans le match ultime de la Série de championnat de la Ligue américaine.

Comme Maeda chez les Dodgers, Brad Peacock ne devrait pas être disponible pour les Astros après avoir effectué 53 lancers pour enregistrer un impressionnant sauvetage de 11 retraits lors du troisième match.

Les releveurs numéro un Kenley Jansen et Ken Giles ont obtenu une journée de congé vendredi.

Les Dodgers auront besoin du réveil de leurs meilleurs frappeurs. Cody Bellinger (0-en-11) est toujours à la recherche de son premier coup sûr de la série et a été retiré à quatre reprises sur des prises vendredi. Justin Turner (2-en-13), Chris Taylor (1-en-9) et Yasiel Puig (2-en-12) ont également connu leur part d'ennuis même s'ils ont frappé un circuit chacun.