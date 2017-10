RDS.ca

Après s'être livré un duel mémorable lors du premier match de la Série mondiale, les as gauchers Clayton Kershaw et Dallas Keuchel seront de retour au monticule dimanche soir (RDS, 20 h) à l'occasion du cinquième match alors que les Dodgers de Los Angeles et les Astros de Houston tenteront de prendre une avance de 3-2 dans la série.

Une poussée tardive de cinq points en neuvième manche déclenchée par un double productif de Cody Bellinger et complétée par un circuit de trois points de Joc Pederson lors du quatrième match a permis aux Dodgers d'égaler la série à 2-2, samedi soir. Il s'agissait d'une première défaite à domicile en huit matchs en séries pour Houston.

Kershaw et Keuchel s'affrontent donc pour la deuxième fois en moins d'une semaine avec l'occasion de prendre les commandes dans ce qui est devenu une série deux de trois.

Lors du premier match au Dodger Stadium, Kershaw a eu le meilleur en limitant les Astros à un point sur trois coups sûrs avec 11 retraits au bâton et aucun but sur balles en sept manches de travail. Son seul faux pas digne de ce nom est survenu en quatrième manche lorsqu'il a cédé un circuit en solo à Alex Bregman.

Keuchel n'a pas été vilain non plus, espaçant trois points sur six coups sûrs en six manches et deux tiers, mais des longues balles de Chris Taylor et de Justin Turner ont causé sa perte.

Le match de dimanche sera le dernier de trois duels consécutifs au Minute Maid Park. Les matchs six et sept (si nécessaire) auront lieu au Dodger Stadium mardi et mercredi respectivement.