L'ancien joueur de baseball et membre du Temple de renommée Rod Carew a été greffé d'un nouveau coeur et d'un nouveau rein en provenance de l'ancien joueur de football de la NFL Konrad Reuland dans ce qui pourrait être la première greffe d'organes entre athlètes professionnels.

Carew a été opéré en décembre dernier et il a rencontré la famille de Reuland en mars après que des amis mutuels eurent fait le lien avec les transplantations réalisées le 16 décembre. Reuland est mort quatre jours plus tôt d'une rupture d'anévrisme au cerveau à l'âge de 29 ans.

Reuland a fréquenté une école de la Californie avec les enfants de Carew, qu'il avait d'ailleurs rencontré à l'âge de 11 ans.

Reuland a porté les couleurs des Jets de New York et des Ravens de Baltimore. Il a également passé du temps avec les 49ers de San Francisco et les Colts d'Indianapolis qui l'ont libéré en août dernier.