Chaque année, lors de mes prédictions, je choisis une équipe ou deux qui pourrait brouiller les cartes et se faufiler en séries. Cette année, j’avais choisi les Pirates. Une des raisons de mon choix était le fait que Starling Marte allait patrouiller le champ centre et qu’Andrew McCutchen transférerait au champ droit.

Marte est nettement supérieur en termes de vitesse et donc couvre plus de terrain ce qui allait grandement aider le jeune personnel de lanceurs partants. D’ailleurs, il a remporté le gant d’or au champ gauche l’an dernier dans la Nationale. Sans compter que Marte est un excellent frappeur même si on souhaiterait le voir plus patient. Malgré tout, il a participé au match des étoiles en 2016. Et là, Marte décide que de prendre une substance illégale va l’aider? Allo!

Sérieusement, faut-il être complètement déconnecté pour se faire prendre en 2017? Il y a tellement de gens compétents autour d’une équipe et si jamais tu veux prendre des produits dont tu n’es pas certain de leur composition, demande-le! Je n’achète pas la raison de l’ignorance. Tu décides ce qui entre dans ton corps!

Marte vient de laisser tomber ses coéquipiers, l’organisation des Pirates, les partisans des Pirates et toute la planète baseball! J’ai beau regarder tout ça de différents angles, je ne trouve aucune raison justifiable. Le gars a un contrat que lui aurait rapporté plus de 5M$ cette année, près de 8M$ en 2018 et plus de 10M$ en 2019 en plus de deux années d’options en 2020 et 2021 pour respectivement 11,5M$ et 12.5M$. On s’entend donc que l’argent ne devait pas être la raison. Il lui avait promis le poste de voltigeur de centre donc n’avait pas à se battre pour le poste. Je pourrais continuer ainsi longtemps sans jamais trouver quoique ce soit qui fait un brin de sens.

Je réalise que les fautifs reviennent après la suspension de 80 matchs et retrouvent leur poste et leur salaire. Bien sûr, on leur coupe leur salaire de moitié, mais je me demande si c’est suffisant? Marte va retourner l’an prochain et empocher son 8M$. Il va aussi empêcher les Pirates d’être des séries en 2017 pour son geste égoïste. D’ailleurs, même si les Pirates causaient une surprise et se rendaient en séries, Marte ne pourrait y participer. La suspension est donc de 80 matchs pour une première infraction en plus de ne pas être admissible à jouer en séries. Ce n’est pas mal, mais j’irais plus loin. Tu fais trop mal à ton sport, à ton équipe et au propriétaire.

On pourrait aller jusqu’à une suspension d’un an et si on veut vraiment donner un dur coup, faire en sorte que les années de contrat en vigueur soient annulées et que son salaire ne pourra jamais dépasser un certain montant. Une espèce de plafond. Autant si le joueur reste avec son équipe ou quitte pour être un joueur autonome. Autrement dit, dans le cas de Marte, on renégocierait son contrat à la baisse (Mettons 2,5 M$ par année) pour les années 2018 et 2019. Il perdrait ainsi près de 13M$ en contrat garanti au départ plus son salaire complet de cette année soit moins de 5M$. S’il décide de devenir joueur autonome, là aussi il y aurait un plafond pour les joueurs fautifs. Ainsi, tu vas y penser deux fois avant d’être tenté ou tu vas te renseigner davantage le cas échéant.

Suis-je un peu sévère? Peut-être! Mais, ça me pue au nez ce genre de nouvelle. Je veux bien croire qu’il y en aura toujours qui voudront faire à leur tête, mais selon moi, la punition n’est pas assez sévère pour que l’on puisse, une fois pour toutes, enrayer ce problème.

Bonne chance aux Pirates et je souhaite réellement qu’ils puissent connaître une saison qui leur permettra de se faufiler en séries.