Heureusement que le baseball majeur a instauré le principe des équipes repêchées pour nous divertir jusqu’à la fin puisque cette saison 2017 est déjà pratiquement réglée.

Il nous reste à savoir si les Yankees peuvent rattraper les Red Sox en tête de la division Est de la ligue américaine et si les Angels peuvent rejoindre les Twins pour la deuxième équipe repêchée, toujours dans l’Américaine. De plus, qui des Astros ou Indians termineront au premier rang de la ligue et ainsi avoir l’avantage du terrain pour les séries? Certes quelques questions à répondre, mais une chose est certaine, on peut déjà prévoir des séries exceptionnelles.

Avec leur impressionnante série de 22 victoires, qui veut affronter les Indians? Les 22 victoires de suite ont fait beaucoup jaser, mais je ne crois pas qu’on ait encore réalisé à quel point, c’est un fait d’armes exceptionnel. Imaginez un instant tous les impondérables lors d’un match et encore plus lors de 22 matchs. Un coup sûr sur un bâton fracassé, une erreur bête, une balle échappée, une mauvaise décision d’un entraîneur, un lancer en plein centre et quoi encore. À la mi-septembre, les Indians sont la meilleure équipe du baseball et présentement favorite pour remporter les grands honneurs. Il n’y a aucune faille dans cette équipe qui a, en plus, le bagage et l’expérience des séries. Jay Bruce a été une acquisition de premier plan!

Par contre, ça ne sera pas facile puisque cette année, les équipes confirmées en séries ont excellé à plusieurs égards. Aucune équipe va se faufiler en séries de division par la porte d’en arrière sauf si les Angels réussissent l’impossible. D’ailleurs le rendement des équipes de l’Américaine en septembre qui luttent parmi les équipes repêchées est loin d’être impressionnant.

Minnesota : 8-8

Angels : 7-8

Seattle : 8-8

Kansas City : 8-9

Les Astros, avec l’ajout de Verlander entre autres, sont solides à tout point de vue. Une fiche de 11-5 depuis l’arrivée de Verlander lui qui a gagné ses trois départs. Ça simple présence a changé l’attitude des joueurs. Les Nationals et le retour éventuel de Bryce Harper n’ont jamais été aussi bien armés pour amorcer les séries, même si je ne suis pas le plus grand partisan de Dusty Baker. Malgré un long passage à vide des Dodgers, ils ont amplement le temps de tout mettre en marche pour aller loin en séries.

Les Cubs n’ont pas joué à la hauteur cette saison, mais l’expérience de l’an dernier pourrait faire basculer bien des éléments de leur côté. À ne pas prendre à la légère quoique le personnel de lanceurs partants ne m’impressionne pas. Ensuite, l’équipe Cendrillon pourrait bien être les D-Backs. Une fiche de 21-5 depuis le 21 août. Ils ont balayé pas une, mais bien deux fois les Dodgers (6-0) et gagné cinq matchs sur sept contre Colorado. Ils devront gagner le match éliminatoire, probablement contre Colorado pour passer en séries de division contre les Dodgers. Paul Goldschmidt sera sérieusement considéré comme joueur le plus utile dans la ligue américaine et Zach Greinke sera dans la lutte pour le trophée CY Young. Que dire de l’acquisition de JD Martinez!

Colorado joue mieux en septembre avec une fiche de 10-7 ce qui empêche les Brewers (9-7) de les rattraper au classement.

Ce que je souhaite d’ici la fin du calendrier régulier :

Les Angels en séries pour voir Mike Trout dans le match éliminatoire;

Le retour de Bryce Harper avec les Nationals;

Un match éliminatoire entre Red Sox et Yankees pour déterminer quelle équipe terminera au premier rang de leur division! Quoi de mieux qu’un 163e match!

61 circuits de Giancarlo Stanton;

Un 5694e circuit pour battre le record du plus grand nombre en une saison du baseball majeur. En fait, il y a de fortes chances que 6000 circuits soient frappés en 2017.

Aucune blessure sérieuse à des joueurs de premier plan;

Aucune équipe qui utilise la technologie pour voler les signaux de l’adversaire;

Des matchs d’une durée de 2h45 avec du rythme;

Okay je m’emballe un peu, mais souhaitons-nous une bonne fin de saison parce que les séries seront des plus spectaculaires cet automne!