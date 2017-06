AP

ARLINGTON, Texas - Carlos Gomez a claqué un circuit dans une première manche de quatre points, Nick Martinez a alloué deux coups sûrs, tout en muselant l'adversaire et les Rangers du Texas ont défait les Blue Jays de Toronto 6-1, jeudi soir.

Adrian Beltre a frappé un circuit en solo en huitième, son 2960e coup sûr en carrière alors que les Rangers (35-35) ont réussi à remettre leur dossier à ,500.

Les Blue Jays ont battu les champions en titre de la section Ouest de la Ligue américaine lors des deux dernières séries de sections, en tant que Champions de la section Est de l'Américaine en 2015 et comme équipe repêchée la saison dernière.

« Nous avons une bonne équipe, a affirmé Steve Pearce. Nous allons remonter la pente. Ce n'est qu'une question de temps. »

Delino DeShields a amorcé la rencontre en frappant un amorti et a croisé le marbre lorsque Beltre a frappé un roulant d'un point. Gomez a par la suite claqué son septième circuit et Jonathan Lucroy et Mike Napoli ont tous les deux récolté des coups sûrs d'un point pour démarrer la rencontre en force.

Martinez (2-3) n'a pas permis plus qu'un coureur sur les sentiers, concédant un point et retirant deux frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail.

« J'aime le fait qu'il se présente à tous les jours avec aucun souci et aucune crainte à propos de ce qu'on va exiger de lui, a raconté le gérant Jeff Banister. C'est un vrai soldat, dans le sens où il désire être ici, il veut faire partie de cette aventure et il est prêt à frapper et à lancer peu importe où tu lui demandes. »

Nomar Mazara a frappé une longue balle lors d'un deuxième match consécutif. Il s'agissait de son quatrième circuit consécutif sur un premier lancer.

Francisco Liriano (3-3) a alloué quatre coups sûrs d'affilée en première, alors qu'il y avait deux retraits. Cette séquence a pris fin lorsque Napoli s'est fait retirer au deuxième en essayant de transformer son simple d'un point. Le gaucher a concédé sept coups sûrs et cinq points en quatre manches et deux tiers de travail.

Alors que Toronto tirait de l'arrière 5-0 en septième, Pearce a raté de peu un grand chelem, sur une balle qui est allée un peu en dehors des lignes du côté gauche.

« C'était si près, s'est exclamé Pearcer. J'aurais préféré que ce soit une fausse balle et de loin, comme ça je ne me serais pas fait de faux espoirs. »

Ryan Goins a mis un terme au jeu blanc en frappant un simple d'un point, avant que Leclerc ne retire Kevin Pillar, qui aurait pu aider les Jays à niveler la marque.

Keone Kela a lancé une neuvième manche sans point, une journée après que le stoppeur Matt Bush ait donné deux points en fin de rencontre pour permettre aux Jays de se sauver avec la victoire.

Dickerson et Cobb unissent leurs efforts

Sommaire

Corey Dickerson a claqué une longue balle, Alex Cobb a été solide durant sept manches et les Rays de Tampa Bay ont battu les Reds de Cincinnati 6-5.

Dickerson a frappé deux coups sûrs. Il s'agissait de son 29e match cette saison où il réussissait à se rendre sur les sentiers à plus d'une reprise. Son simple frappé en troisième a permis aux siens d'inscrire leur premier point de la rencontre. Il a par la suite complété avec son 16e circuit de la saison en quatrième manche.

Cobb (6-5) a alloué deux points et huit coups sûrs, en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Alex Colome a lancé durant la neuvième manche et a obtenu son 20e sauvetage de la saison.

Joey Votto a frappé son 20e circuit et Eugenio Suarez a ajouté un simple d'un point face à Colome. Les Reds se sont inclinés lors des 10 de leurs 11 derniers matchs.

Amir Garrett (3-6) a concédé six points en trois manches et deux tiers de travail.

Les déboires des Yankees se poursuivent

Sommaire

Cameron Maybin a brisé l'égalité en amorçant une poussée de trois points en septième manche avec une longue balle aux dépens du releveur Tyler Clippard et les Angels de Los Angeles ont défait les Yankees de New York 8-3.

Angels 8 - Yankees 3

Les Yankees ont encaissé un septième revers consécutif - leur plus longue série de défaites lors d'une même campagne depuis avril 2007.

Aaron Judge a claqué son 24e circuit de la saison, un sommet dans les Ligues majeures, et Gary Sanchez a ajouté sa 12e longue balle, aidant les Yankees à effacer un retard de 3-0.

Cependant, Maybin a cogné le deuxième tir de Clippard (1-4) dans les gradins au champ gauche, Kole Calhoun a frappé un double au champ centre-droit, Albert Pujols a été retiré sur un ballon à la piste d'avertissement et Yunel Escobar a claqué un triple d'un point dans la gauche.

Clippard a quitté le monticule sous les huées de la foule après avoir accordé des points pour une troisième fois en quatre sorties.

La victoire est allée au dossier de Blake Parker (3-2), qui avait saboté l'avance des Angels en fin de sixième en accordant le circuit à Sanchez.

Machado brise la séquence des Indians

Sommaire

Manny Machado a profité de chacune de ses quatre occasions au bâton, cognant notamment deux circuits, et a produit quatre points pour aider les Orioles de Baltimore à l'emporter 6-5 face aux Indians de Cleveland.

Les Orioles ont ainsi mis fin à la séquence de six victoires des Indians.

Les locaux ont surmonté un déficit de 5-2 pour créer l'égalité en cinquième grâce à un circuit de trois points de Machado.

Machado a par la suite frappé un double en septième aux dépens de Bryan Shaw (1-2) et a croisé le marbre lorsqu'Adam Jones a enchaîné avec lui aussi un double.

Il s'agissait de la première fois que Machado frappait quatre coups sûrs depuis le mois d'août dernier. Sa performance lui a permis d'élever sa moyenne au bâton de 13 points pour passer à ,227. Il a ouvert la marque pour les Orioles en première en cognant une longue balle en solo.

Miguel Castro (1-0) s'est sorti du pétrin en septième, alors que les buts étaient remplis, pour mériter sa première victoire dans les Majeures.

Brad Brach a lancé pendant la dernière manche et il a récolté son 13e sauvetage, retirant Yan Gomes sur un long ballon frappé, alors qu'il y avait des coureurs aux extrémités du losange et deux retraits.

Les Red Sox sont plein de ressources

Sommaire

Chris Sale a neutralisé les Royals de Kansas City pendant plus de huit manches et les Red Sox de Boston ont gagné 8-3 malgré une formation affaiblie par les blessures.

Red Sox 8 - Royals 3

Cette victoire a permis aux Red Sox de grimper à égalité au premier rang de la section Est de l'Américaine avec les Yankees de New York.

Sale (9-3) a accordé un circuit à Mike Moustakas en deuxième manche et une claque de deux points à Jorge Bonifacio en neuvième avant de quitter le monticule à deux retraits près de son deuxième match complet d'affilée. Il a concédé quatre coups sûrs et a retiré 10 frappeurs sur des prises. Il domine les Ligues majeures avec 146 retraits au bâton cette saison.

Xander Bogaerts et Sandy Leon ont produit deux points chacun pour les Red Sox, qui ont vu l'attaque fonctionner à plein régime malgré l'absence de Pablo Sandoval, Dustin Pedroia et Mitch Moreland, tous blessés.

Matt Strahm (2-4) a concédé cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles en plus de trois manches sur la butte.

Les Twins se ressaisissent

Sommaire

Miguel Sano et Kennys Vargas ont tous les deux frappé des circuits de plus d'un point pour permettre aux Twins du Minnesota de l'emporter 9-7 face aux White Sox de Chicago.

Les Twins se relèvent de deux balayages démoralisants.

Sano a frappé son 17e circuit de la saison et Vargas a ajouté une claque de trois points, permettant aux Twins de performer malgré la mauvaise sortie d'Ervin Santana (9-4). En cinq manches, le lanceur partant a alloué six points en 10 coups sûrs et il a retiré six frappeurs sur des prises.

Brandon Kintzler a lancé la neuvième et a obtenu son 18e sauvetage en 21 tentatives.

Jose Abreu a frappé à quatre reprises en cinq présences au bâton, claquant un circuit et deux doubles et Avisail Garcia a ajouté un circuit et deux points produits pour les White Sox. Derek Holland (5-7) a alloué sept points et neuf coups sûrs en deux manches et deux tiers dans la victoire.

