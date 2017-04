AP

Bryce Harper a cogné un circuit de deux points en troisième manche et un autre de trois points après deux retraits en neuvième, menant les Nationals de Washington vers un gain de 6-4 contre les Phillies de Philadelphie, dimanche.

Le premier circuit de Harper, contre Jerad Eickhoff, a brisé une égalité de 1-1. Alors que les Nationals perdaient 4-3 en neuvième manche, Joaquin Benoit (0-1) a donné un but sur balles à Chris Heisey et un simple à Adam Eaton.

Anthony Rendon a été retiré sur une chandelle et Harper a repoussé l'offrande de Benoit par-dessus la clôture du champ centre pour sa quatrième longue balle de la campagne.

Il s'agissait du quatrième circuit victorieux de la carrière de Harper et son premier depuis le 9 mai 2015. Harper a claqué 18 de ses 125 longues balles dans les Majeures contre les Phillies.

Les champions de la Série mondiale balayés

Adam Frazier a étiré les bras et les Pirates de Pittsburgh ont marqué six points dans les deux dernières manches pour battre les Cubs de Chicago 6-1 et ainsi balayer les champions en titre de la Série mondiale.

Les Pirates avaient montré une fiche de 4-14 contre les Cubs, la saison dernière. Leur dernier balayage de trois parties au Wrigley Field remontait à septembre 2014.

Le partant des Cubs, Jon Lester, n'a donné que trois coups sûrs en sept manches et il a été retiré du match alors que son équipe menait 1-0. Les Pirates ont inscrit trois points en huitième aux dépens de Koji Uehara (0-1) et Frazier a frappé un circuit de trois points en neuvième.

Jameson Taillon (1-0) a alloué un point, non mérité, et il a retiré six frappeurs sur des prises en sept manches de travail pour les Pirates.

Bartolo Colon réussit sa rentrée à Atlanta

Le vétéran lanceur Bartolo Colon n'a alloué qu'un coup sûr en sept manches de travail et les Braves d'Atlanta ont écrasé les Padres de San Diego 9-2, pour signer un quatrième gain consécutif.

Colon (1-1) a muselé l'attaque des Padres alors qu'il effectuait ses débuts au nouveau domicile des Braves, le SunTrust Park. Il a signé un contrat d'un an et d'une valeur de 12,5 millions $US avec l'équipe, en novembre.

Le circuit de Ryan Schimpf, en deuxième manche, s'est avéré le seul coup sûr concédé par Colon, qui est âgé de 43 ans. Le droitier n'a permis qu'un seul autre coureur sur les sentiers, lorsqu'il a donné un but sur balles à Schimpf en cinquième. Le frappeur suivant, Hunter Renfroe, s'est commis dans un double jeu. Le partant des Braves a complété le duel avec six retraits au bâton.

Il a notamment aidé à l'attaque par Brandon Phillips, qui a produit trois points et qui a placé trois balles en lieu sûr. Phillips a cogné un simple de deux points en sixième manche et il a ajouté un simple d'un point en huitième. Son coéquipier Ender Inciarte a quant à lui étiré les bras en septième.

Les Padres avaient les devants 1-0 quand Tyler Flowers a poussé Phillips et Adonis Garcia au marbre en cinquième manche. Le simple de Phillips était le premier coup sûr du match accordé par Trevor Cahill (0-2).

Les lanceurs des Marlins près de l'exploit

La recrue J.T. Riddle a claqué une longue balle de deux points après deux retraits en neuvième manche et les Marlins de Miami ont tenu le coup pour vaincre les Mets de New York 4-2.

Les Marlins ont remporté les trois derniers affrontements de cette série de quatre. Le partant Dan Straily et trois releveurs n'ont pas donné de coup sûr aux Mets jusqu'à ce que Neil Walker place la balle en lieu sûr après deux retraits en huitième manche.

Les Mets ont créé l'égalité 2-2 en neuvième manche quand Asdrubal Cabrera a frappé un simple de deux points contre David Phelps (2-1).

En fin de neuvième manche, Marcell Ozuna a obtenu un simple contre Addison Reed (0-1), mais après un double de Migue Rojas, Ozuna s'est fait épingler au marbre par Yoenis Cespedes.

Riddle, qui n'avait frappé qu'un autre coup sûr dans les Majeures, a suivi avec un long circuit par-dessus la clôture du champ centre-droit.

Thames accumule les longue balles

Ryan Braun a donné les devants aux Brewers de Milwaukee grâce à un circuit de deux points et ils ont doublé les Reds de Cincinnati 4-2 pour gagner un cinquième match à leurs six derniers.

Eric Thames a atteint le premier but sur une erreur d'Arismendy Alcantara, en troisième manche. Il est venu marquer quand Braun a claqué sa 37e longue balle en carrière contre les Reds.

Travis Shaw a lui aussi frappé un circuit, quatre lancers plus tard, aux dépens de Sal Romano (0-1), qui a remplacé Rookie Davis, blessé. Romano effectuait un premier départ dans les Majeures et il a alloué trois points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en plus d'atteindre un frappeur en trois manches de travail.

Thames a ajouté un circuit en solo en septième manche, contre Tim Adleman, et il s'agissait de sa cinquième longue balle de la série et sa sixième de la campagne.

Senzatela se reprend bien

Le lanceur recrue Antonio Senzatela s'est ressaisi après une première manche difficile pour remporter un deuxième départ de suite et les Rockies du Colorado ont eu le meilleur sur les Giants de San Francisco au compte de 4-3.

Charlie Blackmon a amorcé la rencontre avec un circuit et Nolan Arenado a cogné un double de deux points pour couronner une première manche de trois points des Rockies.

Senzatela (2-0) a ensuite alloué trois points, mais il n'a concédé que quatre coups sûrs lors des six manches suivantes. Mike Dunn et Adam Ottavino ont conjugué leurs efforts en huitième et Greg Holland a été parfait en neuvième pour signer un septième sauvetage cette saison.

Jeff Samardzija (0-3) a retiré huit frappeurs et il a accordé quatre points en sept manches de travail.



