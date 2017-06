AP

KANSAS CITY, Mo. - Jason Vargas a signé une 11e victoire cette saison, un sommet dans les Majeures, et les Royals de Kansas City ont poursuivi leur belle séquence en défaisant les Blue Jays de Toronto 3-2, samedi après-midi.

Les Royals ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs et ils ont dépassé la barre de ,500 pour une première fois cette saison en vertu de leur fiche de 37-36.

« Nos lanceurs ont été très bons pendant cette séquence et nous avons eu plusieurs coups sûrs opportuns, a affirmé Eric Hosmer. Nous sommes très synchronisés en tant qu'équipe en ce moment. »

Vargas (11-3) a alloué deux points et huit coups sûrs en sept manches au monticule. Il a également retiré deux frappeurs sur des prises. L'as lanceur des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw pourrait le rejoindre au sommet dès ce soir, contre les Rockies du Colorado, alors qu'il tentera de gagner un 11e match.

« C'était une bonne journée parce que nous avons gagné la partie, a mentionné Vargas. Je sentais qu'à la mi-match, nous avions un bon rythme et nous avons effectué quelques bons jeux pour nous sortir du pétrin. »

Troy Tulowitzki et Kevin Pillar ont étiré les bras en solo aux dépens de Vargas pour produire les deux points des Blue Jays.

« Je connais très bien Jason, je suis allé à l'université avec lui, a fait savoir Tulowitzki. Avant, il était un lanceur de puissant, mais maintenant, il y va tout en finesse. Il sait comment lancer et il est meilleur d'année en année. »

Alcides Escobar a obtenu trois coups sûrs et il est venu marquer deux fois, dont le point de la victoire en septième manche. Il a frappé un coup sûr après un retrait et il a croisé le marbre quand Alex Gordon a cogné un triple au champ droit contre Marco Estrada (4-6).

Après que Jaokim Soria eut retiré deux adversaires au bâton en huitième manche, Kelvin Herrera s'est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 18e sauvetage en 20 occasions cette saison.

Escobar a aussi frappé un triple, en troisième manche, lors que les voltigeurs Jose Bautista et Pillar sont entrés en collision au champ centre-droit. Il est venu marquer sur le sacrifice de Whit Merrifield.

Estrada a concédé trois points et cinq coups sûrs en sept manches de travail. Il a retiré six frappeurs au bâton et il a donné quatre buts sur balles.

« J'ai connu des sorties difficiles dernièrement, a avoué Estrada. C'est parfois difficile de s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai tout laissé au monticule et je me suis dit que j'étais meilleur que ça. Les choses ont mieux tourné, mais c'était frustrant de voir certains de leurs coups sûrs. »

Neuf revers en onze matchs pour les Yankees

Sommaire

Austin Bibens-Dirkx a été étincelant pendant sept manches et Carlos Gomez a étiré les bras pour les Rangers du Texas, qui ont écrasé les Yankees de New York 8-1.

Rangers 8 - Yankees 1

Robinson Chirinos a lui aussi frappé un circuit tandis qu'Elvis Andrus a obtenu deux coups sûrs productifs pour les Rangers, qui ont rebondi après s'être inclinés en 10 manches contre les Yankees, la veille.

Bibens-Dirkx (3-0), une lanceur recrue de 32 ans qui a été promu pour une première fois dans les Majeures le mois passé, n'a donné qu'un point, sur le 26e circuit de la saison d'Aaron Judge. Il a permis cinq coups sûrs et un but sur balles.

Les Yankees, qui ont amorcé la journée au sommet de la section Est de l'Américaine, a égalité avec les Red Sox de Boston, ont perdu neuf de leurs 11 derniers matchs. Les Rangers ont quant à eux remporté 10 de leurs 15 dernières parties.

Luis Cessa (0-2) n'a tout de même pas mal fait à son 11e départ en carrière dans les Majeures. En remplacement de CC Sabathia, le droitier a retiré huit adversaires au bâton en cinq manches. Il a concédé trois points et trois coups sûrs.

Gomez a claqué une longue balle de deux points contre Cessa, en quatrième manche. Les Rangers ont mis le match hors de portée en inscrivant quatre autres points en neuvième.