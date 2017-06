AP

TORONTO - Joe Biagini est normalement l'animateur du vestiaire des Blue Jays de Toronto, mais après avoir été débité de sept points, dont six étaient mérités, sur huit coups sûrs et un but sur balles en plus d'une manche sur la butte, il était plutôt réservé.

Melky Cabrera a claqué un circuit de trois points et un double de deux points, aidant les White Sox de Chicago à écraser les Blue Jays 11-4, vendredi.

« J'espère que je ne gaspillerai pas cette occasion d'apprendre de ce départ, a mentionné Biagini. Je crois que cette frustration peut être utilisée afin de m'améliorer et de m'assurer que ça ne se produise plus ou moins souvent. »

Jose Quintana (3-8) a limité les Jays à deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Jake Petricka a oeuvré pendant une manche et deux tiers, accordant deux points, et Gregory Infante a provoqué le dernier retrait de la rencontre.

Jose Abreu a frappé deux coups sûrs et a produit trois points pour les White Sox, tandis qu'Alex Hanson a frappé trois coups sûrs et a inscrit trois points.

Biagini (1-6) a été remplacé par Dominic Leone après avoir affronté quatre frappeurs en deuxième manche sans provoquer un seul retrait. Les releveurs Jeff Beliveau, Jason Grilli, Aaron Loup, Ryan Tepera et Danny Barnes se sont ensuite succédé.

« Évidemment, Joe n'était pas à son mieux ce soir, a affirmé le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il a éprouvé des difficultés à lancer des prises. Nous n'avions jamais vu ça de sa part auparavant. Il avait bénéficié de six jours de repos aussi, donc il était en forme. »

Justin Smoak a claqué un circuit de deux points en neuvième, mais c'était trop peu trop tard pour les Blue Jays. Kendrys Morales et Steve Pearce ont frappé un circuit en solo chacun. Pearce disputait un premier match depuis le 14 mai, quand il s'était blessé au mollet droit.

Biagini, qui a été promu dans la rotation de partants des Blue Jays en raison d'une blessure au majeur de la main droite à Aaron Sanchez, a dit qu'il avait rapidement regardé la vidéo de son départ après avoir quitté la partie en deuxième manche. Il trouvait que sa mécanique n'était pas au point.

« C'est bien d'au moins savoir quel était le problème plutôt que de n'en avoir aucune idée », a-t-il déclaré.

Abreu a cogné un triple de deux points dès le troisième frappeur de la rencontre, permettant à Hanson et Cabrera de croiser le marbre. Todd Frazier a produit un point deux frappeurs plus tard, poussant Abreu à la plaque à la suite d'un sacrifice.

Le départ difficile de Biagini s'est poursuivi quand Tim Anderson a claqué la balle au monticule, mais le partant des Blue Jays a lancé la balle par-dessus Smoak, qui couvrait le premier coussin. Cette erreur a permis à Matt Davidson de procurer une avance de 4-0 aux White Sox.

Cabrera a refait des siennes en deuxième manche, produisant deux points. Abreu a suivi en claquant un double d'un point pour donner les devants 7-0 à sa troupe. C'est à ce moment que Gibbons a mis fin à la soirée de travail de Biagini.

Betts fait la différence avec une longue balle

Sommaire

Mookie Betts a brisé l'égalité en étirant les bras en huitième manche, propulsant les Red Sox de Boston vers un gain de 2-1 contre les Astros de Houston.

Red Sox 2 - Astros 1

Betts a claqué sa 12e longue balle de la campagne, un sommet chez les Red Sox, et il s'agissait de sa troisième en autant de parties. Il a réussi son circuit contre Will Harris (2-2).

Brian McCann avait créé l'égalité pour les Astros en septième manche, catapultant une offrande de Drew Pomeranz loin dans les gradins du champ droit.

Joe Kelly (3-0) a retiré deux frappeurs pour ajouter la victoire à sa fiche. Il s'est sorti d'impasse en septième manche alors qu'il y avait des coureurs aux deuxième et troisième buts.

Craig Kimbrel a été parfait en neuvième manche pour enregistrer un 19e sauvetage cette saison.

Rira bien qui rira le dernier

Sommaire

Matt Chapman a donné les devants aux siens à l'aide d'un circuit de deux points en huitième pour son premier coup sûr en carrière après avoir vu un coup sûr précédent être renversé par une reprise vidéo et les Athletics d'Oakland ont vaincu les Yankees de New York 7-6.

Chapman s'est ressaisi de sa déception de la deuxième manche en frappant un coup sûr important lors du deuxième match de sa carrière. Après que les Yankees eurent accordé un but sur balles intentionnel à Stephen Vogt pour remplir les sentiers avec un retrait, Chapman a solidement frappé la balle au sol le long de la ligne du troisième-but contre Jonathan Holder (1-1) pour produire deux points.

Aaron Judge a frappé son 23e circuit - un sommet dans les majeures - et Chris Carter a ajouté une claque en solo pour les Yankees, qui connaissent leur pire séquence de défaites de la saison après avoir perdu un quatrième match consécutif.

Daniel Coulombe (1-1) a enregistré quatre retraits pour signer la victoire et Santiago Casilla s'est chargé de la neuvième manche pour mettre la main sur son 11e sauvetage en 14 tentatives.

Les Cardinals plument les Orioles

Sommaire

Carlos Martinez a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches et les Cardinals de St Louis l'ont appuyé en cognant cinq circuits dans une victoire de 11-2 face aux Orioles de Baltimore.

Paul DeJong a frappé un circuit et deux simples. Il a produit trois points et en a marqué autant, aidant les Cardinals à mettre fin à une série de trois revers.

Matt Carpenter et Dexter Fowler ont claqué des longues balles consécutives lors d'une poussée de quatre points en sixième manche. Tommy Pham a ajouté un circuit de deux points en septième et Jedd Gyorko a conclu le spectacle avec une longue balle en solo en neuvième.

Martinez (6-5) a accordé un point et quatre coups sûrs. Il a réussi 45 retraits sur des prises à ses cinq derniers départs.

Le partant des Orioles Kevin Gausman (3-6) a concédé cinq points en cinq manches et deux tiers.

Castellanos règle le cas des Rays

Sommaire

Nicholas Castellanos a frappé un double et un triple et a produit quatre points, propulsant les Tigers de Detroit vers une victoire de 13-4 face aux Rays de Tampa Bay.

Justin Upton a produit trois points pour les Tigers, tandis qu'Ian Kinsler et Alex Avila ont cogné des circuits.

La victoire est allée au dossier de Daniel Norris (4-4), qui a été débité de trois points sur huit coups sûrs et un but sur balles en plus de six manches au monticule. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Erasmo Ramirez (3-2) a égalé un sommet en carrière en accordant 10 points sur neuf coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Cain épaule Kennedy

Sommaire

Lorenzo Cain a frappé deux coups sûrs et a produit trois points et Ian Kennedy a retiré les 17 premiers frappeurs à lui faire face pour mettre un terme à sa séquence de 16 départs sans victoire et les Royals de Kansas City ont défait les Angels de Los Angeles 3-1.

Cain en est à son cinquième match de cinq circuits ou plus depuis le début de sa carrière son deuxième en une semaine, alors qu'il a frappé des longues balles en solo lors des troisième et huitième manches. Il a aussi permis à Alex Gordon de croiser le marbre à l'aide d'un simple après deux retraits en cinquième contre Jesse Chavez (5-7), qui a subi neuf coups sûrs en sept manches.

Chavez n'a pu tenir tête à Kennedy (1-6), qui n'a concédé que deux coups sûrs en six manches et est demeuré parfait jusqu'à ce que Cliff Pennington frappe son premier circuit depuis août dernier avec deux retraits en sixième.

Kelvin Herrera a oeuvré en neuvième pour enregistrer son 14e sauvetage en 16 occasions pour Kansas City, qui ont remporté leurs cinq duels face aux Angels jusqu'ici cette saison.

Tyson Ross ne montre aucune rouille

Sommaire

Tyson Ross n'a alloué que deux points à son premier départ en 14 mois, Carlos Gomez a claqué une longue balle et les Rangers du Texas ont battu les Mariners de Seattle 10-4.

Ross (1-0) a effectué ses débuts avec les Rangers et il s'agissait de son premier départ depuis le match d'ouverture des Padres de San Diego, l'année dernière. Il a signé une première victoire depuis le 31 août 2015 grâce notamment à cinq retraits sur des prises en cinq manches et deux tiers.

Gomez a produit quatre points après avoir raté quatre semaines d'activités.

Le partant des Mariners, James Paxton (5-2), a concédé sept coups sûrs et sept points en trois manches et deux tiers de travail. Il a connu des ennuis en troisième manche, au cours de laquelle les Rangers ont inscrit cinq points.

Effort d'équipe des Indians

Sommmaire

Carlos Carrasco n'a permis qu'un seul coup sûr jusqu'en sixième manche, Jose Ramirez a obtenu trois coups sûrs et Edwin Encarnacion a étiré les bras alors que les Indians de Cleveland ont écrasé les Twins du Minnesota 8-1.

Carrasco (7-2) a finalement concédé quatre coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Il a donné trois buts sur balles et il a retiré sept frappeurs sur des prises. Le seul point qu'il a accordé est venu du bâton d'Eddie Rosario, qui a cogné une longue balle pour amorcer la sixième.

Un calendrier condensé et des blessures aux lanceurs Phil Hughes et Hector Santiago ont forcé les Twins à se trouver des partants dernièrement. Ils se sont tournés vers Nik Turley (0-1), un lanceur de 27 ans qui effectuait une deuxième apparition dans les Majeures.

Le gaucher a accordé huit points, neuf coups sûrs, quatre buts sur balles et il a atteint un frappeur en quatre manches et deux tiers au monticule.