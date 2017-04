AP

TORONTO - Les Orioles de Baltimore ont cogné quatre circuits, vendredi, ce qui les a aidés à vaincre les Blue Jays de Toronto 6-4.

Chris Davis, Jonathan Schoop et J.J. Hardy ont frappé des longues balles aux dépens d'Aaron Sanchez et les Blue Jays ont encaissé une septième défaite d'affilée. Seth Smith a ajouté un point d'assurance avec une claque en solo en neuvième.

Zach Britton a étouffé la tentative de remontée des Blue Jays en fin de neuvième et il a enregistré un cinquième sauvetage cette saison.

Les Blue Jays ont un dossier de 1-9 et ils connaissent le pire début de saison de leur histoire.

Davis a marqué le premier point du match en deuxième manche. Il a frappé un double et a atteint le troisième coussin sur un roulant avant de filer au marbre sur un mauvais lancer.

Les Blue Jays ont répliqué avec deux points lors de la demi-manche suivante, puis Justin Smoak a creusé l'écart à 3-1 avec un circuit en solo contre Wade Miley (1-0) en quatrième manche.

Les Orioles ont riposté à leur tour en cinquième. Schoop a amorcé la manche avec une longue balle, puis Hardy a ajouté une claque de deux points. Davis a sorti son canon en sixième.

Sanchez (0-1) a accordé cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Pendant ce temps, Miley a limité les Blue Jays à trois points et cinq coups sûrs en six manches. Il a réussi huit retraits sur des prises.

Le match a été retardé pendant environ 10 minutes en huitième manche après que l'arbitre derrière le marbre Dale Scott eut été atteint au protecteur facial par une fausse balle. Il n'a pas semblé perdre connaissance, mais il a quitté le terrain à bord d'une voiturette.

Tanaka retrouve ses repères

Sommaire

Masahiro Tanaka a bien fait pendant six manches et un tiers, Aroldis Chapman s'est sorti du trouble et a enregistré un troisième sauvetage en autant de jours, alors que les Yankees de New York ont filé vers une cinquième victoire d'affilée, un gain de 4-3, face aux Cardinals de St. Louis.

Chapman a accordé un but sur balles à Randal Grichuk après deux retraits et un double au frappeur suppléant Jose Martinez. Dexter Fowler a ensuite frappé un roulant au deuxième but, ce qui a mis fin à la rencontre.

Avant la rencontre, Tanaka (1-1) affichait une moyenne de points mérités de 11,74 en deux départs cette saison. Il a toutefois retrouvé ses repères après avoir accordé un circuit de deux points à Matt Carpenter en première manche. Tanaka a accordé trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Starlin Castro et Austin Romine ont frappé des circuits pour les Yankees.

Le lanceur partant des Cardinals Michael Wacha (1-1) a retiré huit frappeurs sur des prises, mais il a concédé quatre points en six manches.

LoMo appuie Archer avec un grand chelem

Sommaire

Logan Morrison a frappé un grand chelem, Shane Peterson a ajouté son premier circuit dans les Ligues majeures depuis 2015 et les Rays de Tampa Bay ont défait les Red Sox de Boston 10-5.

Chris Archer (2-0) a accordé un point en cinq manches et deux tiers et il a mis fin à sa série personnelle de 11 défaites face aux Red Sox.

Brad Miller et Steve Souza fils ont aussi cogné des longues balles pour les Rays, qui avaient perdu leurs trois matchs précédents, les trois face aux Yankees de New York. Peterson a ajouté un simple d'un point.

Le partant des Red Sox Rick Porcello (1-1) a accordé les quatre longues balles et il a concédé huit points en quatre manches et deux tiers. Il avait oeuvré pendant six manches à ses 20 départs précédents.

Duffy dominant face aux Angels

Sommaire

Danny Duffy a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches, Mike Moustakas a claqué une longue balle de deux points et les Royals de Kansas City ont vaincu les Angels de Los Angeles 7-1.

Duffy (2-0) a accordé un point sur un simple de Mike Trout en première manche, mais il a retiré 15 des 16 frappeurs suivants. Il a abaissé sa moyenne de points mérités à 1,80 et il a amélioré sa fiche à 8-0 à ses 16 derniers départs au Kauffman Stadium.

Moustakas a frappé son circuit en première manche et les Royals ont ajouté un point en deuxième quand Paulo Orlando a croisé le marbre sur un mauvais lancer de JC Ramirez (2-1).

Les Royals ont inscrit deux points en troisième sur un roulant d'Eric Hosmer et un ballon-sacrifice de Salvador Perez.

Ramirez, qui effectuait un premier départ dans les Majeures après 111 sorties comme releveur, a accordé cinq points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Les déboires des Indians se poursuivent

Sommaire

Miguel Cabrera a claqué une longue balle de trois points en cinquième manche et les Tigers de Detroit ont battu les Indians de Cleveland 7-6.

Les champions de l'Américaine ont perdu une sixième partie au cours de leurs sept dernières.

Lors d'un compte d'une balle et une prise, Cabrera a catapulté l'offrande de Bauer (0-2) dans les gradins du champ droit pour procurer une avance de 4-0 aux Tigers.

Alex Avila a ajouté un circuit de deux points en sixième manche pour les Tigers, qui disputait un premier match en soirée cette saison.

Daniel Norris (1-1) a permis deux coups sûrs en six manches et il n'a pas donné de point. Francisco Rodriguez a alloué un grand chelem à Lonnie Chisenhall, en neuvième, mais il a retiré Austin Jackson sur des prises pour signer un quatrième sauvetage cette saison.